Cảnh giác với số "cò mồi" nhận làm giấy tờ chính chủ phương tiện giao thông

Tại các điểm đăng ký phương tiện, số người đến làm các thủ tục sang tên trước bạ, đăng ký phương tiện, chuyển vùng... gia tăng. Đây cũng là dịp hoạt động mạnh của một số đối tượng "cò" làm giấy tờ. Nhiều người vì tâm lý sợ phiền hà, không muốn xếp hàng chờ đợi, dù thủ tục đã được cải tiến rất nhanh, nên đã thông qua số đối tượng "cò" nhận làm "dịch vụ" dẫn tới phải cầm bằng giả, giấy tờ đăng ký xe giả...

Sáng 13/5, trao đổi với Trung tá Nguyễn Quang Huy, Đội trưởng Đội giám định tài liệu thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội, được biết: Nếu 6 tháng cuối năm 2012, đội nhận 48 đăng ký xe máy do các đơn vị nghiệp vụ chuyển đến nghi là đăng ký giả; qua giám định phát hiện 41 đăng ký xe máy giả; thì 5 tháng đầu năm 2013, đội đã giám định và phát hiện 70 đăng ký xe ôtô, xe máy giả. Thủ đoạn làm giả khá đa dạng, đối tượng có thể sử dụng phôi thật do trộm cắp được, rồi dùng hóa chất tẩy xóa để điền nội dung mới thích hợp. Hoặc có thể dùng kỹ thuật đồ họa, sử dụng các thiết bị in ấn kĩ thuật cao để làm giả hoàn toàn đăng ký xe mới...

Trong số vụ làm giả bị phát hiện, đáng lưu ý có vụ Nguyễn Văn Quang, trú tại Đại Từ, Thái Nguyên; Bùi Quốc Việt, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Hồng Quân, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, bị Công an huyện Từ Liêm xử lý về hành vi trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước.

Quang và Việt khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội, sau đó bán xe cho Nguyễn Hồng Quân để lấy tiền chơi bời. Khám xét nơi ở của Quân, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ một con dấu giả của UBND phường, dấu chức danh giả của Phó chủ tịch phường, 88 biển số, nhiều xe máy và đăng ký, thẻ sinh viên giả. Bước đầu, Quân khai nhận mua các xe trộm cắp với giá rẻ rồi lên các trang mạng để đặt làm giấy tờ đăng ký xe máy.

Đề nghị nhân dân khi mua bán ôtô, xe máy cũ cần kiểm tra kĩ nguồn gốc giấy đăng ký, tránh mua phải xe gian. Đồng thời cũng đề nghị bà con không thông qua các đối tượng "cò" để làm giấy tờ xe, không để bọn tội phạm lợi dụng thì "Tiền mất, tật mang".



Theo Đào Minh Khoa (CAND)