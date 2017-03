Cảnh giác với thủ đoạn trộm tiền trên xe ôtô

Ngày 5-3, Ðội Phòng, chống tội phạm trên đường (Ðội 5), Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội phối hợp Công an huyện Tiên Du (Bắc Ninh) và Cục C14 Bộ Công an bắt Dương Quốc Phong (SN 1977), trú tại đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội) vì có hai tiền sự về trộm cắp tài sản trên xe ôtô.

Trước đó, ngày 4-3, các trinh sát Ðội 5 bắt tên Ngô Văn Nhật, SN 1959, trú tại Mạc Thị Bưởi, TP Nam Ðịnh, tỉnh Nam Ðịnh, có ba tiền án, là đồng bọn với tên Phong. Hồi 9 giờ ngày 6-2, chị Phạm Thị Thanh T. (SN 1983, ở Tân Cương, Sông Công, Thái Nguyên) đi trên xe ôtô 36M-5412 tuyến Lạng Sơn - Hà Nội, bị ba tên lạ mặt chặn đường. Chị Thủy cùng tài xế xuống xe, liền bị tên Nhật ỡm ờ quát: "Cất túi tiền trên xe, chúng tôi đang làm nhiệm vụ lại bảo vòi vĩnh ăn tiền". Chị Thủy lên xe cất tiền. Khi chị quay lại, tên Phong và Nhật hỏi chị: "Xe ôtô đi đâu, chở gì?" nhằm kéo dài thời gian, để đồng bọn mở cửa xe lấy trộm túi xách của chị, trong có 80 triệu đồng và một điện thoại di động. Sau đó bọn chúng tẩu thoát. Thời gian gần đây, những người đi mua xe ôtô tại các bãi bán xe ôtô tải, máy xúc, máy ủi... dù đã khóa chặt cửa xe ôtô trước khi vào làm thủ tục mua xe, nhưng khi quay ra xe ôtô của họ đã bị các đối tượng này cạy cửa xe, trộm mất tiền... Có vụ bọn chúng giả làm lực lượng chức năng, mặc áo mầu xanh giống quản lý thị trường, thuế vụ, hoặc tự xưng là cảnh sát kinh tế, chặn xe vặn vẹo lái xe: Xe có chở hàng cấm, hàng lậu không? Có vụ, chúng chặn các xe ôtô đang đi trên đường, rồi gọi lái xe xuống bảo: "Hôm qua, mày vừa nhận tiền chở hàng cho chị tao, sao hôm nay không chở?", hoặc: "Mày vừa gây tai nạn với anh tao, sao lại bỏ chạy?"... Trong khi lái xe đang phân bua, thì đồng bọn của chúng lợi dụng sơ hở, nhảy lên cabin lấy tiền. Ðáng chú ý, bọn chúng còn cắm bàn chông vào xe ôtô của những người đi lĩnh tiền từ ngân hàng về. Khi thấy xe xịt lốp chúng báo cho họ. Trong khi mọi người đang loay hoay sửa xe, chúng mở khóa cabin nhảy lên trộm tiền rồi chuồn mất. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, các đối tượng trên đã gây ra 30 vụ trộm ở Hà Nội, năm vụ ở tỉnh Bắc Ninh và các địa bàn lân cận. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Mọi người cần cảnh giác với thủ đoạn trên của bọn tội phạm. Theo PV (ND)