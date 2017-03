Cảnh giác với trò lừa đảo tinh vi

Vào một ngày đầu tháng 7, đang ngồi nhâm nhi ly cà phê thì anh N. (Người trong cuộc xin được giấu tên), 33 tuổi, (TP Hà Tĩnh) bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Đầu dây bên kia là một chàng trai tự nhận mình tên là C. ở Hà Nội, đã từng làm việc tại một cơ quan đóng trên địa bàn TP và có quen biết anh N. từ thời còn làm ở đó.



Dò hỏi một lúc mà mãi vẫn không nhớ ra người bạn nào tên C. nhưng vì phép lịch sự nên anh cũng không tiện tắt máy người tự xưng là bạn kia. Vả lại, qua cách nói chuyện anh N. cũng bắt đầu tin C. vì trong suốt 30 phút C. không chỉ hỏi thăm sức khỏe từng thành viên trong gia đình anh N. mà còn nhắc về những chuyện ngày trước có liên quan đến anh.



Không dừng lại ở đó, khoảng nửa tháng sau anh N liên tục nhận được điện thoại của C để tâm sự khiến anh tin C. đúng là một người bạn của mình ngày trước.





Trong một lần nói chuyện, C. ngỏ ý muốn giúp anh kiếm tiền một cách dễ dàng và không phải tốn nhiều công sức. Theo lời C., hiện anh đang có chú ruột làm Phó Giám đốc Công ty xổ số Miền Bắc tên là BT. đang muốn tìm một người đáng tin cậy ngoài gia đình để thay ông đi đánh các con số mà ông đã mua được.



Ngay sau đó đã có một người tên là BT. nhận là chú ruột của C. và làm chức vụ đó điện thoại cho N để trao đổi công việc làm ăn. Để lấy lòng tin của N., chú BT. bảo 3 giờ chiều mai sẽ gửi cho N. qua tài khoản số tiền 10 triệu và chỉ số cho N. đánh, nếu ăn được thì phải đưa lại cho chú 70% còn N. được hưởng 30%.



Tuy nhiên, đợi mãi chẳng thấy tiền gửi đâu nên N. gọi lại cho chú BT. thì được chú trả lời là đang ở ngân hàng nhưng do trục trặc kỹ thuật chưa gửi được nên N. cứ bỏ tiền túi mà đánh đi, xem như lần này chú bỏ tiền mua số để lấy lòng tin của N.



Vốn cũng có máu ăn thua, N. bỏ 5 triệu ra đánh con lô 52 mà chú chỉ, không biết do may rủi thế nào mà N. lại trúng, ăn hơn chục triệu bạc. Nghĩ là vận may đã đến, lòng tham trong người trỗi dậy nên N. chủ động gọi điện cho BT. muốn được phối hợp làm ăn và được ông đồng ý nhưng với điều kiện phải cùng ông chung vốn, mỗi tháng sẽ lo lót mua được 6 con số với giá cả trăm triệu đồng.



2 ngày sau, chú BT. gọi cho N. bảo đã mua được con số chiều nay với giá hơn 100 triệu đồng nhưng chỉ mới "xoay" được 70 triệu nên muốn N. gửi 30 triệu vào TK của C. rồi chiều nay chú sẽ gửi lại 100 triệu cho N. đi đánh, với ý nghĩ "làm giàu không khó" nên N đã mượn tiền của vợ để gửi ra cho chú BT đầu tư làm ăn lớn. Nhưng đến đầu giờ chiều, chú BT gọi lại cho N và bảo là đã nhận được tiền nhưng hôm nay đoàn thanh tra làm nghiêm ngặt nên "họ" hẹn lại hôm sau.



Vẫn đặt lòng tin vào chú BT nên N. vẫn chưa nảy sinh một tí nghi ngờ nào. Tuy nhiên, chưa đên 7 giờ sáng hôm sau thì chú BT gọi tiếp nói N. ra gửi ngay cho chú thêm 20 triệu vì "họ" tăng giá lên 150 triệu. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà N. lại tiếp tục mang tiền ra gửi cho ông chú "tốt bụng" chưa bao giờ gặp mặt, vậy là tổng số tiền mà N đã bỏ ra để đóng góp "làm ăn lớn" lên đến 50 triệu đồng.



Việc gì đến sẽ đến, con cáo đã lòi đuôi ngay buổi trưa hôm đó, sau khi gửi tiền N. tìm mọi cách để liên lạc cho chú BT thì máy điện thoại không liên lạc được, gọi cho người bạn C. thì cũng tương tự, tìm thông tin của số điện thoại qua người quen làm bưu điện thì hóa ra đây là 2 sim rác không hề có người sở hữu. Qua số tài khoản ngân hàng thì lại càng mịt mù hơn khi chủ đăng ký thẻ lại là một Công ty TNHH tận Bình Dương, số điện thoại đăng ký cũng không thể liên lạc.



Biết mình đã bị lừa nhưng do sĩ diện nên N. đành ngậm đắng nuốt cay, mất toi số tiền mấy chục triệu. Có thể nói đây là một trò lừa đảo khá tinh vi khi bọn tội phạm đã bỏ công để tìm hiểu cụ thể về hoàn cảnh người bị hại.



Được biết, tình trạng lợi dụng lòng tham và sự mù quáng của những người nhẹ dạ, cả tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã diễn ra khá lâu trên địa bàn cả nước. Nhưng, trên địa bàn Hà Tĩnh thì tình trạng này cũng chỉ mới bắt đầu. Qua câu chuyện này, mong rằng những người nhẹ dạ cả tin sẽ cảnh giác hơn trong các tình huống tương tự, không để mình là nạn nhân tiếp theo của trò lừa đảo này.







Theo P.V (Hà Tĩnh Online)