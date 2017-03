Cảnh giác ‘yêu râu xanh’ xâm hại trẻ

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, việc phòng, chống nạn xâm hại tình dục trẻ em không chỉ là trách nhiệm của ngành công an mà còn là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và tất cả ban ngành. Trước tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn biến phức tạp và đáng báo động hiện nay, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã phân công riêng cho văn phòng cơ quan CSĐT tỉnh thụ lý các vụ án hiếp dâm trẻ em có khung hình phạt trên 15 năm tù, đã rõ đối tượng.