Cảnh sát 113 bắt giữ nhiều “nài” chuyển thuốc lá lậu

Cụ thể, sáng 20-1, tổ công tác Đội 3 tuần tra trên quốc lộ 22 - Nguyễn Thị Sóc, xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn) phát hiện và bắt giữ ba người đi trên ba xe máy vận chuyển thuốc lá lậu từ Long An về TP.HCM. Đó là Mai Công Định, Nguyễn Thanh Hùng (mỗi người chở 1.490 gói thuốc lá hiệu Jet), Nguyễn Ngọc Sơn Dương (vận chuyển 1.486 gói thuốc Jet). Ba người thừa nhận vận chuyển số thuốc lá từ khu vực cầu Kinh An Hạ đến ngã tư Trung Chánh, Bến xe An Sương (quận 12) để tiêu thụ.

Trưa cùng ngày, tại đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Đội 3 tiếp tục tiến hành dừng xe một đối tượng nghi vấn để kiểm tra nhưng đối tượng bỏ lại xe trốn thoát. Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trên xe có 1.480 gói thuốc lá hiệu Jet. Khoảng 11 giờ ngày 19-1, Đội cảnh sát 113 số 2 phát hiện tại 805 Hồng Bàng, phường 9, quận 6 có một đối tượng điều khiển xe mô tô chở một kiện hàng lớn. Tổ công tác đã truy đuổi và ép xe bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Công (31 tuổi, ngụ Long An) đang vận chuyển 1.488 gói thuốc lá lậu hiệu Jet và Hero.

Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh đã bàn giao các đối tượng và tang vật cho công an địa phương xử lý.

H.TUYẾT