Cảnh sát 113 bắt quả tang kẻ giả danh CSGT cưỡng đoạt tài sản

Trước đó, lúc 20h ngày 5/4, sau khi nhậu xong, Hùng lấy xe máy hiệu Exciter BKS 61B1-30998 (có gắn còi ưu tiên) chạy trên khu vực vòng xoay An Phú, phường An Phú (thị xã Thuận An) thì nhìn thấy anh Trần Văn Kiu (24 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều khiển xe máy hiệu Exciter biển số 76H1-05541 chở bạn gái chạy qua.

Hùng chợt nhớ trong bóp có tấm hình ngày trước đối tượng này chụp rồi dùng photoshop chỉnh sửa thành hình CSGT với cấp bậc hạ sĩ.

Hùng liền chạy xe, bật còi hụ đuổi theo anh Kiu để uy hiếp, buộc anh phải đưa tiền. Đến trước cổng Công ty Pung Kook thuộc khu phố 1A, phường An Phú, thị xã Thuận An thì Hùng đuổi kịp và chặn được xe anh Kiu. Ngay lập tức, Hùng lấy tấm hình mặc sắc phục CSGT ra dọa và yêu cầu anh Kiu phải xuất trình giấy tờ xe.

Thấy anh Kiu không mang giấy tờ xe, Hùng tiếp tục dọa yêu cầu đưa xe về phường để giải quyết để làm anh sợ rồi đưa tiền cho mình. Trong lúc Hùng và anh Kiu đang nói chuyện thì lực lượng Cảnh sát 113 Công an thị xã Dĩ An tuần tra, thấy nghi ngờ nên tiến hành kiểm tra, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.





Theo C.Bình (CAND)