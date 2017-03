Cảnh sát 113 nổ 5 phát súng chỉ thiên yêu cầu bảo vệ vũ trường mở cửa

ClipCảnh sát 113 nổ 5 phát súng chỉ thiên. Gia Tuệ - thực hiện

Ngày 29-6, trên facebook lan truyền video clip ghi lại hình ảnh trước khu vực vũ trườngClub V18(18 Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TPCần Thơ) xảy ra giằng co, xô đẩy và có tiếng súng nổ phí trong vũ trường. Trong video clip có tiếng la hét, tiếng phụ nữ kêu gào xen lẫn tiếng súng chát chúa… Lực lượng Công an có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc, giữ trật tự…

Bên ngoài vũ trường

Chiều 29-6, PV báo Pháp luật TP.HCM liên hệ với Thượng tá Nguyễn Văn Giáp – Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) để hỏi thông tin vụ việc, Thượng tá Giáp cho biết vụ việc đang được làm rõ để có hướng xử lý, đồng thời đề nghị PV liên hệ với Công an thành phố để được thông tin do quận đã báo cáo về thành phố, bên cạnh đó quận không có thẩm quyền phát ngôn.

Cuối giờ chiều 29-6, trao đổi với Pháp luật TP.HCM, Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP Cần Thơ khẳng định có vụ việc xô xát trong vụ trường, nhưng vụ xô xát này không liên quan đến nhóm khách là CSGT của Công an TP Hà Nội.

Theo Đại tá Hạnh, khoảng 22 giờ đêm 28-6, tại vũ trường Club V18 một vị khách bất ngờ đòi lên chỉnh lại âm thanh nhưng bị bảo vệ ngăn cản. Dù bảo vệ ngăn cản nhưng vị khách này vẫn đòi phải chỉnh âm thanh và bảo vệ đã xô đẩy với vị khách này từ đó gây ra hỗn loạn. “Thời điểm này bảo vệ phía dưới cổng vũ trường đã đóng cửa lại để ngăn không cho khách bên ngoài vào và có người đã trình báo vụ việc với lực lượng Cảnh sát 113 đang chốt trực gần đó. Cảnh sát 113 có mặt nhưng cửa vũ trường (là cửa sắt cuốn-PV) đóng kín, gọi cửa không ai mở bên Cảnh sát 113 nổ 5 phát súng chỉ thiên là đạn mã tử nhằm yêu cầu mở cửa. Khi lực lượng vào trong đã đưa người khách đòi chỉnh âm thanh lúc này bị thương nhẹ đi BV khâu vết thương, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết vụ việc” – Đại tá Hạnh cho biết.

Bên trong vũ trường Club V18 (ảnh từ facebook của vũ trường) vào đêm trước khi xảy ra sự việc

Cũng theo Đại tá Hạnh, người khách bị thương khi được xe 113 đưa vào BV để khâu vết thương có tên là Nguyễn Thành (ngụ ở đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP.HCM). Người này sau đó được băng bó, khâu vết thương đã quay lại hiện trường rồi sau đó bỏ đi không rõ tung tích. Riêng một người trong đoàn CSGT Công an Hà Nội bị xây xước ở cánh tay là do khi xảy ra xô xát đã can ngăn và vết thương không đáng kể và Công an làm rõ là không liên quan đến vụ việc.

“Chúng tôi đã chỉ đạo cho Công an quận Ninh Kiều có công văn gửi Công an TP.HCM đề nghị phối hợp xác minh địa chỉ do ông Nguyễn Thành cung cấp để xác định rõ đúng người, đúng địa chỉ hay không để mời làm việc nắm thông tin cụ thể từ đó có hướng xử lý vụ việc. Hiện đã làm việc với một số nhân chứng có liên quan và hai bảo vệ của vũ trường trong đó có bảo vệ là người trực tiếp xô đẩy với ông Thành” – Đại tá Trần Ngọc Hạnh nói.