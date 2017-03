Cảnh sát 113 truy bắt nhanh 2 đối tượng cướp giật tài sản

Vào khoảng 13h50’ ngày 20/10, một người bạn chở chị Phan Thanh Hương trú tại xóm Mẫu Lâm, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An đang đi trên đường Nguyễn Phong Sắc cùng một số người bạn thì có hai đối tượng đi xe mô tô ép sát vào xe của chị và giật túi xách chị đang ôm trong người.



Hai đối tượng Trần Văn Độ (áo trắng) và Đậu Anh Long (áo đỏ) cùng xe môtô dùng để đi gây án.

Đúng lúc này, lực lượng CS113 đang tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Trường Thi và Nguyễn Phong Sắc phát hiện sự việc lập tức chặn xe của hai đối tượng. Hai đối tượng bị bắt là Đậu Anh Long (25 tuổi), trú tại xóm 5, xã Hồng Long, Nam Đàn và Trần Văn Độ (23 tuổi), trú tại xóm 15, xã Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An. Tang vật thu giữ gồm 1 xe môtô mang BKS 37B1-548.73, là phương tiện 2 đối tượng dùng để gây án, 1 túi xách của chị Hương bên trong có 1 máy ảnh Canon trị giá khoảng 5 triệu động, 2 điện thoại di động và một số đồ dùng cá nhân khác

Lực lượng Cảnh sát 113 Công an Nghệ An đã hoàn tất hồ sơ bàn giao Công an TP Vinh tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời tiến hành trao trả tài sản cho chị Phan Thanh Hương.

Theo Minh Khôi (CAND)