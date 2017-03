Cảnh sát bố ráp hàng trăm thanh niên gốc Phi ở Sài Gòn

Đêm 28-12, Phòng Quản ký xuất nhập cảnh (PA72) Công an TP.HCM và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A72) Bộ Công an phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp đã bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính chung cư GK (phường 14, quận Gò Vấp) và các tụ điểm xung quanh. Đây là khu vực mà người gốc Phi, chủ yếu là người Nigieria lưu trú và có dấu hiệu làm ăn bất minh.

Lực lượng chức năng đã phải huy động hàng trăm chiến sĩ cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ... bao vây. Khi thấy lực lượng cảnh sát, hàng trăm nam thanh niên người da đen gốc châu Phi (chủ yếu là quốc tịch Nigeria) bỏ chạy tán loạn. Một số người vùng vẫy chống trả quyết liệt khi bị cảnh sát trấn áp khiến lực lượng chức năng buộc phải bắn súng điện mới khống chế được.



Khi thấy cảnh sát nhiều người gốc Phi bỏ chạy tán loạn.

Đến 23 giờ cùng ngày, công an đã hoàn tất kiểm tra. Dù những người gốc Phi không hợp tác nhưng qua kiểm tra các căn hộ chung cư GK và các cửa hàng, quán ăn xung quanh khu vực này, lực lượng cảnh sát đã đưa tổng cộng 52 người cùng 40 xe máy về trụ sở làm rõ.

Sau khi tiến hành sàng lọc, có 31 người cung cấp được giấy tờ nên đã được công an giải tỏa. Ngoài ra còn 21 trường hợp khác không xuất trình được giấy tờ tùy thân, hộ chiếu nên hiện đang bị Công an quận Gò Vấp tạm giữ. Cảnh sát nghi vấn đây là những người hết hạn lưu trú nhưng vẫn cố tình ở lại kiếm sống làm ăn. Điều đáng nói khu vực chung cư GK và các địa điểm xung quanh có tình hình phức tạp về an ninh trật tự khi có mặt những người gốc Phi này.

Khu vực chung cư và xung quanh có tình hình phức tạp khi có sự tập trung của những người gốc Phi.

Hiện lực lượng cảnh sát phối hợp vẫn đang tiến hành làm rõ để xử lý đối với các trường hợp đang bị tạm giữ.