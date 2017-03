Cảnh sát chạy bộ 2 km bắt tên trộm trong bụi lau

Nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: An Nhơn



Theo An Nhơn (VNE)



Khoảng 10h, thượng úy Nguyễn Duy Điển và thiếu úy Trịnh Thăng Long (công an phường Trường Thạnh, quận 9) đang tuần tra trên đường Nguyễn Duy Trinh thì nghe tiếng truy hô cướp. Thấy nhiều người đuổi theo một nghi can chạy xe Wave bạt mạng phía trước, hai cảnh sát trẻ phóng xe truy bắt.Sau chừng 3 km bỏ chạy từ quận 2 đến quận 9, tới một trụ điện, người bị truy đuổi vứt xe chạy bộ vào khu đất trống đầy cỏ lau, tìm chỗ ẩn nấp. 2 cảnh sát và anh Nguyễn Xuân Tiến quăng xe, đuổi theo vào khu sình lầy. Sau 2 km chạy bộ, ba người đã bắt được ông ta.Tại cơ quan công an, người đầy bùn đất, ông ta khai tên Nguyễn Hữu Tài (45 tuổi) từng thụ án 2 năm về tội Cướp giật tài sản, đang chạy xe ôm ở chợ Bến Thành. 6 tháng trước, vợ bồng con gái nhỏ bỏ nhà đi, ông ta chán nản không muốn làm việc."Chủ nhà ở quận 9 đòi tiền trọ nhưng tôi không có nên nghĩ đến chuyện phi pháp", ông Tài nói và cho biết sáng hôm nay đón xe ôm từ chợ Bến Thành xuống quận 9 để tìm "mồi". Đi bộ đến khu vực ngã ba Long Thuận, ông ta phát hiện chiếc xe Wave để trong mái hiên còn cắm chìa khóa nên lẻn vào lấy thì bị phát hiện.