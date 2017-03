Cảnh sát cơ động bắt gọn 2 tên cướp táo bạo

Đến chiều ngày 24-2, hai tên cướp Nguyễn Hoàng Tài (24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp – TPHCM) và Ngô Duy Phương (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) đã được lực lượng chức năng bàn giao cho công an phường 5, quận Phú Nhuận để tiếp tục điều tra.



Trước đó, vào đầu giờ chiều ngày 24-2, trung úy Bùi Hữu Hạnh, công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TPHCM đang trên đường đi học. Khi đến giao lộ Phan Đăng Lưu – Lam Sơn, trung úy Hạnh phát hiện hai thanh niên đi xe máy giật giỏ xách của hai phụ nữ. Ngay lập tức anh tăng ga truy đuổi.



Khi chạy đến số nhà 26B Cầm Bá Thước, quận Phú Nhuận hai tên cướp bị trung úy Hạnh đuổi kịp và đạp ngã, một tên bị khống chế tại chỗ.



Tên còn lại cầm tang vật là giỏ xách có chứa 20 triệu đồng cùng điện thoại di động Iphone chạy vào nhà dân ẩn nấp cũng bị trung úy Hạnh khống chế. Ngay sau đó, hai đối tượng được bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra.





Theo X.Danh – N.Sỹ (NLĐO)