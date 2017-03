Cảnh sát cơ động nổ súng bắt 2 tên trộm

Rạng sáng 5/5, tổ tuần tra cơ động Công an Bình Dương tuần tra ngang khu phố Bình Quới, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, thì phát hiện 2 thanh niên dắt xe từ trong căn nhà một người dân. Chúng nổ máy rồi phóng như bay hướng về TP HCM.

Hai tên trộm cùng khẩu súng nhựa. Ảnh: Hoàng Lê.

Nhận định đây là các nghi can vừa đột nhập căn hộ trên trộm xe, ngay lập tức cảnh sát hụ còi truy đuổi. Đến gần ngã tư Cầu Ông Bố, thị xã Thuận An, tên điều khiển xe tay ga Air Blade bất ngờ rút súng chỉ thẳng về hướng thiếu tá Hùng.

Nhanh chóng đánh tay lái nhưng không có tiếng nổ phát ra, ngay lập tức đội trưởng tổ tuần tra rút súng bắn 3 phát chỉ thiên khiến hai thanh niên hoảng hồn, giảm tốc độ. Sau cú ép sát của lực lượng cơ động, nghi phạm dáng người to béo ngoan ngoãn thúc thủ. Riêng tên điều khiển xe Air Blade nhanh chân chạy xuống dòng kênh ẩn nấp.

Do trời tối nên phải mất hơn nửa giờ truy tìm, cảnh sát mới tóm gọn được tên này áp giải về trụ sở công an thụ lý.

Tại đây, chúng khai tên Nguyễn Hoàng An (27 tuổi) và Đoàn Văn Hiền (19 tuổi, quê Thanh Hoá). Do thân hình ục ịch, chậm chạp nên An đứng ngoài xe chờ đợi để Hiền đột nhập từ tầng 2 của căn nhà, lục trộm chiếc điện thoại di động, tìm chìa khóa mở cửa ra ngoài tẩu thoát. Tuy nhiên vừa ra khỏi cửa thì bọn chúng chạm mặt với lực lượng tuần tra đêm.

Theo Hoàng Lê (VNE0