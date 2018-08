Cảnh sát cơ động phá nhiều chuyên án ma túy lớn

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) vừa tổ chức hội nghị công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018.

Hội nghị đã công bố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy mới của Bộ Tư lệnh; thông báo quyết định của Bộ trưởng về việc bố trí lãnh đạo Bộ Tư lệnh theo tổ chức bộ máy mới. Trung tướng Phạm Quốc Cương tiếp tục được bổ nhiệm Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ.



Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: BCA

Theo báo cáo, sáu tháng đầu năm 2018, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tập trung chỉ đạo lực lượng CSCĐ toàn quốc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.



Chủ động phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Công an triển khai kế hoạch, phương án tổ chức lực lượng ứng trực và vũ trang bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, chuyến hàng đặc biệt, sự kiện chính trị quan trọng và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bộ Tư lệnh CSCĐ đã triển khai lực lượng, phương tiện, tăng cường hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ (CBCS) tham gia hỗ trợ, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh triệt phá các chuyên án lớn về hình sự, ma túy; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT), nhất là việc xử lý các vụ việc tụ tập, biểu tình, kích động gây rối trật tự công cộng, đấu tranh triệt phá chuyên án về ma túy tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La).

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đổi mới, sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần tập trung nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy và kiện toàn các tổ chức Đảng sau khi kết thúc việc thực hiện chế độ Chính ủy, chính trị viên trong Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Quá trình thực hiện, Bộ Tư lệnh CSCĐ cần sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất; xây dựng đơn vị đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, dân chủ, theo yêu cầu chung của toàn lực lượng; xây dựng lực lượng CSCĐ ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh CSCĐ cần chủ động về lực lượng, phương án sẵn sàng tăng cường hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh triệt phá các chuyên án lớn và giải quyết các tình huống đột xuất phức tạp về ANTT.

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, thực binh; thường xuyên tiến hành rà soát, bổ sung và luyện tập thành thục các phương án tác chiến. Chủ động về phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng ra quân hỗ trợ các địa phương phòng, chống thiên tai, bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo ANTT…

Cùng ngày, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị chủ trì lễ công bố.

Tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm các vị trí Phó Cục trưởng và quyết định điều động cán bộ, chiến sỹ về công tác tại Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị.

Thứ trưởng yêu cầu đơn vị này triển khai có hiệu quả các chỉ thị, thông tư của Bộ về công tác chính trị, tư tưởng, siết chặt kỉ luật, kỉ cương; tăng cường quản lý cán bộ, chiến sỹ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan hệ. Điều này nhằm chủ động phòng ngừa sai phạm, làm giảm sai phạm và không có những vụ việc sai phạm nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng CAND.