Cảnh sát cơ động thúc gối vào bụng thiếu niên

Ngày 26-10, mạng xã hội chia sẻ clip ghi cảnh một người mặc cảnh phục cảnh sát cơ động (CSCĐ) lên gối một nam thiếu niên mặc áo trắng như học sinh. Clip có rất đông lượt bình luận, bày tỏ thái độ bức xúc với hành động của người mặc cảnh phục.



Theo clip chín giây, hai cảnh sát mặc đồ cơ động đứng bên mô tô chuyên dụng biển xanh 59A1-002.15, bên cạnh đó là xe máy Exciter biển số 59S2-4720. Cả hai xe và một cô gái trẻ đều nằm dưới đường, bên cạnh là một thiếu niên đeo kính cận, mặc đồng phục học sinh áo trắng, quần xanh đang đứng.

Sau đó, một người mặc cảnh phục CSCĐ thúc đầu gối trúng bụng nam thiếu niên mặc đồng phục rồi quay người bỏ đi. Sự việc xảy ra có sự chứng kiến của một người đàn ông mặc đồ bảo vệ đứng phía trong công trình gần đó và một nam thanh niên.



Một trong hai người mặc cảnh phục cảnh sát cơ động thúc gối vào vùng bụng thiếu niên mặc đồ học sinh. (Ảnh cắt từ clip)

Chúng tôi đã liên hệ với người quay clip ngụ tại TP.HCM (yêu cầu được giấu tên), người này cho biết chính mình đã chứng kiến, quay clip và đưa lên mạng vì bức xúc.



“Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 50 trưa 25-10, tại đường Bến Vân Đồn gần cầu Khánh Hội (phường 12, quận 4). Hai người mặc cảnh phục CSCĐ ngồi trên một xe mô tô chuyên dụng đuổi theo xe máy do nam thiếu niên điều khiển chở theo cô gái. Sau đó hai xe đụng vào nhau khiến cả hai phương tiện trượt dài trên đường. Cô gái và thiếu niên bị thương, tuy nhiên một người mặc đồ CSCĐ đã lên gối trúng ngực nam thiếu niên làm em này không thở được” - người này kể.

Cũng theo người quay clip, do cả hai phương tiện trượt dài nhiều mét trên mặt đường nên rất đông người dân khu vực tập trung, bày tỏ bức xúc vì hành động của người mặc cảnh phục CSCĐ. Nam thiếu niên sau đó được một taxi đưa đi cấp cứu do ngất xỉu.

Trở lại khu vực xảy ra vụ việc, một người dân cho biết đã trực tiếp chứng kiến sự việc. “Hai xe rượt đuổi nhau, xe đặc chủng tông ngã xe máy. Sau đó tôi thấy người mặc cảnh phục CSCĐ lên gối vào vùng bụng nam thiếu niên khiến người này choáng váng. Lúc đó rất đông người dân” - người này nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nam thiếu niên mặc đồng phục thể dục thể thao của một trường THPT ở địa bàn quận Bình Thạnh.

Chúng tôi đã đến Công an phường 12, quận 4, một cán bộ ở đây cho biết sự việc có xảy ra và hồ sơ đã được chuyển lên Công an quận 4. Khi tìm đến Công an quận 4 để liên hệ với Đội Tham mưu tổng hợp, một nữ cán bộ ra cổng tiếp chúng tôi và yêu cầu để lại số điện thoại để liên hệ với lãnh đạo rồi mới thông tin sau vì hiện tại chưa nắm được thông tin gì.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại, Thượng tá Phạm Xuân Thao, Phó Công an quận 4, cho biết đây là vụ va chạm giao thông và giải quyết theo va chạm giao thông chứ không nghe tin báo về việc đánh nhau hay người mặc đồ CSCĐ đánh người. “Không có và chưa nghe thông tin gì hết. Tôi chỉ biết người dân báo lên là va chạm giao thông. Hiện giờ chắc Đội CSGT người ta làm. Quận 4 cũng không có CSCĐ này; hai nam nữ thiếu niên cũng không phải người địa phương” - ông Thao thông tin.