Cảnh sát cứu phụ nữ định nhảy cầu Chương Dương

Thượng tá Lê Đức Đoàn kể về những lần giải cứu người có ý định tự tử trên cầu Chương Dương.



Cầu Chương Dương bắc qua sông Hồng, nối quận Hoàn Kiếm với Long Biên (Hà Nội). Mật độ phương tiện qua lại cầu rất lớn và nơi đây cũng ghi nhận nhiều trường hợp nhảy cầu tự tử. Thượng tá Lê Đức Đoàn cùng đồng nghiệp từng cứu nhiều người có ý định tự vẫn trên cây cầu này.





Theo T. Thịnh (VNE)



12h20 trưa 13/8, trong lúc trời mưa to, một phụ nữ quần áo ướt sũng vừa đi vừa khóc trên cầu Chương Dương. Thấy phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử, người dân đã báo cảnh sát giao thông đang chốt ở đầu cầu.Sau ít phút, thượng tá Lê Đức Đoàn (Đội CSGT số 1, Công an Hà Nội) có mặt. Khuyên can phụ nữ đang định lao xuống sông Hồng tự vẫn nhưng người này một mực không nghe, thượng tá Đoàn đã giữ chặt cô gái lại, đợi công an phường Phúc Tân tới hỗ trợ.Được đưa về trụ sở công an, nước mắt chị Thúy (27 tuổi, quê Tây Ninh) chảy dài, nhất quyết không cung cấp địa chỉ nhà cũng như số điện thoại của người thân. Sau gần 2 giờ thuyết phục, công an phường có được số điện thoại của chồng chị Thúy.Anh này cho hay, vợ chồng anh lấy nhau đây 2 năm và có con nhỏ chưa tròn tuổi. Sống ở phường Chương Dương nhưng gần đây vợ chồng anh luôn cãi nhau. Đó có thể là lý do khiến chị Thúy có ý định nhảy cầu quyên sinh.