Cảnh sát đã xác định nghi phạm cướp tiệm vàng tại Bắc Giang thế nào?

Cảnh sát đã tung quân chia các mũi trinh sát theo nhiều hướng khác nhau để bao vây nhà của nghi can Lê Văn Luyện (SN 1993, Xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, Bắc Giang).









Lực lượng cảnh sát đặc biệt tinh nhuệ của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) hợp thành đã nhanh chóng rời khỏi trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang.Thông tin phối hợp giữa các đơn vị cũng được duy trì vô cùng chặt chẽ. Nhóm PV điều tra đã bám theo hướng của một mũi trinh sát của ban chuyên án. Chiếc xe nhằm hưởng dốc Sàn lao vút trong cái nắng oi bức.Tại ngôi nhà 3 tầng khá khang trang nằm đối diện với cổng UBND xã Thanh Lâm, các chiến sỹ cảnh sát đặc nhiệm của tổ chuyên án đã ập vào để bắt giữ đối tượng Lê Văn Luyện. Tuy nhiên, thời điểm lực lượng công an ập vào nhà, đối tượng đã bỏ trốn.Khám xét nhanh nơi ở của nghi can Luyện, Cơ quan CSĐT đã phát hiện và thu giữ 1 gói vàng đựng trong túi bóng được đối tượng đem chôn ở gần chuồng lợn của gia đình.Trong túi vàng này có rất nhiều sợi dây chuyền và kiềng đeo cổ. Kiểm tra ban đầu, Cơ quan CSĐT xác định số vàng trên chính là một phần trong những số vàng bị mất của hiệu vàng Ngọc Bích.Bố mẹ của đối tượng Luyện là ông Lê Văn Miên (SN 1969) và bà Trương Thị Thơm (SN 1970) đã không thể lý giải được vì sao số vàng trên lại có ở trong nhà. Ngay sau đó, cả 2 ông bà Miên và Thơm cùng số vàng tang vật của vụ án đã được Cơ quan CSĐT đưa về trụ sở công an huyện Lục Nam để làm rõ.Nhiều người dân ở xã Thanh Lâm khi thấy lực lượng cảnh sát ập vào nhà Luyện đã theo chân Cảnh sát và tỏ ra bàng hoàng về sự việc diễn ra.Hiện cơ quan cảnh sát đang tiếp tục triển khai chuyên án truy bắt các nghi can và đối tượng trong vụ thảm sát làm vợ chồng anh Ngọc, chị Chín, cháu Thảo chết tại chỗ và cháu Bích bị chém đứt lìa cánh tay vào tối ngày 24/8.Theo Quang Tùng – Phan Mạnh (VTC)