Cảnh sát đặc nhiệm trộm xe đồng nghiệp

Ngày 12/11, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án và đối tượng T.X.T (28 tuổi, ngụ Tân Uyên, Bình Dương), cán bộ tiểu đoàn đặc nhiệm (Bộ Công an), nghi can chính trong vụ trộm cắp tài sản, xảy ra ngày 7/9 tại nhà để xe của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đến Công an Q.1 để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 7.9, anh T.Đ.D., cán bộ Cục cảnh sát bảo vệ (Bộ Công an) trình báo, ngày hôm đó, anh dựng chiếc xe Air Blade tại nhà để xe của Tổng cục Cảnh sát thì bị kẻ gian lấy mất. Qua truy xét, trinh sát Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tóm được nghi can T. T khai nhận chính mình đã phá khóa xe của anh D. rồi nhờ bạn mang đi bán, nhưng bạn không bán được nên T mang về nhà cất giấu thì bị bắt. Theo Thanh niên