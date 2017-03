Cảnh sát đâm xe khiến hai người đi bộ tử vong bị khởi tố

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Trọng Anh, cựu thượng sĩ cảnh sát trật tự - cơ động Công an thành phố Tuyên Quang do vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.



Chiếc xe gây tai nạn.Nguồn: Otofun Nhà chức trách xác định, thời điểm Trọng Anh lái xe bán tải đâm chết 2 người đi bộ cùng chiều, trên xe có ông Hà Phúc Đàn, Đội trưởng Cảnh sát trật tự - Cơ động, Công an thành phố Tuyên Quang. Sau tai nạn, ông Đàn và Trọng Anh bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Khai với cơ quan điều tra, Trọng Anh nhận có uống rượu trước khi xảy ra tai nạn vào 15h ngày 22/2 trên quốc lộ 2 đoạn qua xã Thái Hòa (Hàm Yên, Tuyên Quang). Số gỗ quý trên xe là của gia đình Trọng Anh gửi từ quê lên. Theo Phương Sơn (Vnexpress)