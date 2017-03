Cảnh sát đột kích sào huyệt của hơn 40 tên cướp

Cơ quan chức năng xác định, kẻ cầm đầu băng nhóm này là Lê Đoàn Hậu (tự “Beo”, 25 tuổi, ngụ quận 10).







Tướng cướp Hậu tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.H

Tướng cướp Hậu tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.H



Một số nghi can trong băng cướp. Ảnh: T.H

Một số nghi can trong băng cướp. Ảnh: T.H

Theo Quốc Thắng (VNE)



Theo cơ quan công an, tối 24/11 trinh sát Đội cảnh sát đặc nhiệm Công an TP HCM bắt quả tang Lê Tâm Khải Huy (24 tuổi) giật dây chuyền của phụ nữ trên đường Lý Thái Tổ (phường 10, quận 10).Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt thêm Ngô Văn Vinh (18 tuổi), Phan Phúc Thịnh (19 tuổi, quận 10) trên đường đi “ăn hàng”. Theo lời khai các tên này, lực lượng đặc nhiệm phát hiện sào huyệt của bọn chúng là 2 khách sạn trên đường Nguyễn Tiểu La (phường 8, quận 10) và trên đường Điện Biên Phủ (quận 3).Rạng sáng 25/11, cảnh sát ập vào các khách sạn này, bắt giữ hơn 30 nghi can. Tang vật thu 36 xe máy, nhiều dây chuyền, bóp, túi xách, điện thoại... mà bọn chúng chưa kịp tiêu thụ. Ngoài ra công an còn tìm thấy ma túy tổng hợp và đồ nghề “đập đá” của nhóm này.Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai được Hậu chỉ đạo gây ra hơn 40 vụ cướp. Trước và sau khi đi "ăn hàng", cả bọn tụ tập tại khách sạn này để bàn bạc kế hoạch hay chia chác tài sản. Cướp được bao nhiêu chúng dùng để trả tiền phòng, chơi bời tại các quán bar, "phê" ma túy và nướng vào máy đánh bạc tại khách sạn.Theo một cán bộ điều tra, đa số các nghi can trong băng cướp này đều là cậu ấm, cô chiêu con nhà khá giả. Hàng tháng, chúng được gia đình chu cấp tiền bạc nhưng không chịu học hành mà rủ nhau bỏ nhà, tụ tập sống kiểu bầy đàn.Cảnh sát đã xác định được danh tính hơn 10 nghi can còn lại và đang truy bắt, điều tra mở rộng vụ án.