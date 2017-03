Cảnh sát giả cướp xe SH thật

Ngày 18-6, CA quận Hải An - Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng Phạm Hoài Thương (SN 1991, trú tại 183 gác 2 Cát Dài, phường Hồ Nam, quận Lê Chân), Nguyễn Minh Tú (SN 1962, trú tại 190 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân) và Nguyễn Trọng Ánh (SN 1982, trú tại Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An) để điều tra về hành vi cướp chiếc xe máy SH của anh Đoàn Duy Thiện (SN 1987, trú tại tại đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền) vào hồi 19 giờ ngày 17-6 trên địa bàn phường Đằng Lâm, quận Hải An.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 19 giờ ngày 17-6, Phạm Hoài Thương nhờ anh Đoàn Duy Thiện chở đến khu nhà trọ của Nguyễn Trọng Ánh tại khu vực phường Đằng Lâm. Sau khi cả hai vào khu nhà trọ, Nguyễn Minh Tú và Nguyễn Trọng Ánh đóng giả làm cảnh sát, ập vào phòng trọ khống chế cả Thương và anh Thiện rồi vu cho hai người buôn bán trái phép chất ma túy, tiến hành bắt trói cả Thương và anh Thiện. Tiếp đó, hai tên Tú và Anh đòi anh Thiện phải nộp phạt 30 triệu đồng về tội buôn bán ma túy chung với Thương. Do anh Thiện không có đủ tiền trong người nên Tú và Ánh lấy chiếc xe máy SH của anh Thiện để "trừ" vào tiền phạt. Sau khi lấy được chiếc xe SH cùng gần 5 triệu đồng và 2 chiếc điện thoại di động của anh Thiện, Tú và Ánh rời khu vực nhà trọ. Nghi ngờ bị Phạm Hoài Thương cùng đồng bọn cho mình vào "bẫy", anh Thiện đã đến trình báo vụ việc tại Công an quận Hải An. Đến khoảng 11 giờ ngày 18-6, Công an quận Hải An đã tóm gọn 3 đối tượng Thương, Tú và Anh, thu giữ được tang vật vụ cướp.

Theo M.Phương (NLĐO)