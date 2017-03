Cảnh sát giao thông bị quay phim tống tiền

Tống tiền cả CSGT Đà Nẵng? Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận với thủ đoạn trên, vào ngày 9-4-2010 (10 ngày trước khi xảy ra vụ án tống tiền CSGT Thừa Thiên - Huế), Trung và Bảo còn đe dọa và chiếm đoạt 80 triệu đồng của CSGT TP Đà Nẵng, chia mỗi người 40 triệu đồng. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có văn bản gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Trả lời về vụ việc này, đại tá Nguyễn Đến - trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng - cho biết giám đốc Công an TP đã giao Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng (PC45) phối hợp với Công an Thừa Thiên - Huế điều tra làm rõ vụ việc. “Riêng với phòng cảnh sát giao thông, chúng tôi có chỉ đạo đề nghị anh em ở các bộ phận tổ đội báo cáo về sự việc, tuy nhiên toàn bộ cán bộ chiến sĩ của phòng không có ai tên tuổi giống như lời khai của đối tượng tống tiền. Hiện cụ thể kết quả vụ việc chúng tôi không nắm được, việc này PC45 phụ trách làm” - ông Đến nói. Để nắm rõ hơn kết quả vụ việc, PV đến liên hệ với lãnh đạo PC45 Công an TP Đà Nẵng nhưng chưa được trả lời vì lãnh đạo bận đi công tác. Còn thượng tá Nguyễn Hữu Lài - phó PC45 - cho biết ông không nắm được sự việc. HỮU KHÁ