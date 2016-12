Cảnh sát giao thông truy bắt kẻ cướp giật điện thoại

Trước đó, chiều 26-12, tại giao lộ quốc lộ 1 - hương lộ 2, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Phú Lâm thực hiện nhiệm vụ thì nghe tiếng tri hô “cướp”. Các CSGT nhìn thấy một thanh niên chạy xe máy tốc độ cao theo hướng từ vòng xoay An Lạc về ngã tư An Sương. Khi thấy CSGT, người này quay đầu xe bỏ chạy, các CSGT nhanh chóng dùng mô tô đặc chủng truy đuổi, bắt giữ nghi can.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận vừa giật điện thoại của một phụ nữ.