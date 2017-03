Cảnh sát hình sự lập Facebook để gần dân

Tôi rất hoan nghênh công an tỉnh đã lập trang Facebook để giao tiếp, tiếp nhận thông tin góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm. Người dân cũng có thể phản ánh nhiều vấn đề khác như lãng phí, tham nhũng, móc ngoặc, chạy chức, chạy quyền, chạy việc làm… Trang này còn giúp lực lượng công an gần gũi hơn với người dân… Ông NGUYỄN TẤN TUÂN, Phó Bí thư Thường trực

Tỉnh ủy Khánh Hòa “Trang Facebook CSHSKH xử lý tin nhắn rất tích cực. Tôi đã thấy sự việc mà tôi phản ánh chuyển biến rõ rệt sau tin nhắn. Rất vui và chân thành cám ơn! Rất mong trang Facebook CSHSKH là nơi nhân dân yên tâm phản ánh tiêu cực” - người dùng Facebook có tên Cụ Rùa viết. Từ những kết quả tích cực ban đầu, công an tỉnh đã yêu cầu công an các huyện, thị xã, TP, các xã, phường trên địa bàn TP Nha Trang, Cam Ranh tạo tài khoản Facebook để tiếp nhận thông tin từ người dân. Trang CSHSKH sẽ chuyển thông tin qua tài khoản Facebook công an các địa phương, yêu cầu xác minh, xử lý, thông báo kết quả để trang CSHSKH trả lời cho công dân. Nếu việc xác minh, xử lý thông tin không đúng thời gian theo quy định, công an các địa phương phải báo cáo rõ lý do và chịu trách nhiệm trước giám đốc công an tỉnh. Đại tá ĐẶNG VĂN MẠNH, Phó Giám đốc

Công an tỉnh Khánh Hòa