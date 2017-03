Cảnh sát “hi-tech”

So với các đơn vị cùng chuyên môn ở các Bộ khác, Cục Công nghệ tin học nghiệp vụ của Bộ Công an là một trong những cơ quan được thành lập sớm nhất (ngày 2-10-1972) chuyên nghiên cứu về tin học ngay từ những ngày đầu khi đất nước còn khó khăn. Từ đó, ngày 2-10 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng tin học Công an, lĩnh vực tin học.

Đại tá TS. Nguyễn Viết Thế - Cục trưởng Cục Công nghệ tin học cho biết, bên cạnh các chức năng chuyên ngành, Cục đã giúp các đơn vị điều tra, khôi phục nhiều chứng cứ điện tử. Điển hình như trong vụ án Năm Cam, bằng biện pháp nghiệp vụ các cán bộ chiến sĩ đã khôi phục thành công dữ liệu điện tử mà đối tượng Thuyết “chăn voi” đã thực hiện trong quá trình phạm tội. Trong vụ Công ty Đông Nam buôn lậu, Cục cũng đã khôi phục dữ liệu trong thời gian công ty này thực hiện hành vi gian lận... Hay vụ án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá của Bùi Quang Hưng và đồng bọn, đã khôi phục dữ liệu góp phần cùng lực lượng công an lần ra các đầu mối, mở rộng đối tượng liên quan...

Bên cạnh công tác điều tra trong lĩnh vực tin học, Cục Công nghệ tin học nghiệp vụ đã nghiên cứu và viết thành công phần mềm tường lửa FirewallBCA để trang bị cho toàn ngành Công an với tính bảo mật cao đảm bảo an ninh, an toàn mạng. Phối hợp với một số cơ quan nghiên cứu, xây dựng bộ lọc những nội dung không lành mạnh của mạng Internet Việt Nam và đã xây dựng được mạng mô phỏng thành công.

Theo dự báo của các chuyên gia, thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động phạm pháp chuyển sang lợi dụng Internet làm môi trường mới để hoạt động. Thêm một nhiệm vụ phức tạp trong phòng chống và đảm bảo an ninh mạng Việt Nam là bảo mật thiết bị di động do điện thoại di động thông minh đang dần phổ biến sẽ dẫn tới tội phạm chuyển mục tiêu từ môi trường máy tính sang thiết bị di động. Thực tế thời gian vừa qua đã xảy ra vụ một hacker đột nhập vào hệ thống của một nhà cung cấp dịch vụ di động để đánh cắp tài khoản... Những công nghệ kết nối không dây như Bluetooth,

wi-fi cũng ẩn chứa nhiều mối đe dọa. Đặc biệt, xuất hiện các website lừa đảo trực tuyến thường giả mạo giao diện của những trang thương mại điện tử và ngân hàng nổi tiếng để ăn cắp mật khẩu của người dùng. Để chủ động ngăn chặn loại tội phạm này, Bộ Công an đã thành lập lực lượng chuyên trách về phòng chống tội phạm công nghệ cao - lực lượng cảnh sát “hi-tech” để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.