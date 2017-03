Cảnh sát khu vực Huế sẽ tuần tra bằng xe đạp

Sáng 13 -11, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiếp nhận 260 xe đạp do một ngân hàng tài trợ và bàn giao số xe đạp trên về cho công an các phường trên địa bàn TP Huế để phục vụ tuần tra khu vực mình quản lý.





Với những chiếc xe đạp được trao tặng, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ triển khai cho các công an khu vực tuần tra khu vực mình quản lý bằng xe đạp qua đó tạo thiện cảm, thăm hỏi nhân dân dễ dàng hơn.

Ngay sau lễ bàn giao, lực lượng công an khu vực các phường trên địa bàn TP Huế đã cùng nhau đạp xe quanh một vòng các con đường trung tâm TP Huế.







Người dân thấy ấn tượng với hình ảnh cảnh sát khu vực tuần tra bằng xe đạp

Một số người dân đi đường ấn tượng với hình ảnh cảnh sát khu vực tuần tra trên chiếc xe đạp, đặc biệt là các nữ cảnh sát.