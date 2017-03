Cảnh sát kiểm tra hàng trăm dân chơi trong quán bar lúc rạng sáng

Khoảng 1 giờ 45 phút rạng sáng 12-4, lực lượng thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) công an TP.HCM phối hợp cùng lực lượng các phòng nghiệp vụ khác và công an quận 1, bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar “số 5” (số 5, đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1). Tại thời điểm bị kiểm tra, trong quán bar “số 5” có hàng trăm thanh niên nam nữ đang uống rượu, nhảy trong âm thanh vũ trường sôi động.

Cơ quan chức năng kiểm tra hành chính bar “số 5” lúc rạng sáng 12-4

Lực lượng công an đã chốt chặn các cửa thoát, lần lượt tiến hành kiểm tra hành chính khách đang có mặt. Kết thúc kiểm tra, có gần 40 người không giấy tờ tùy thân và có nhiều nghi vấn bị mời về trụ sở công an phường để làm rõ. Kiểm tra các ngóc ngách trong quán bar, công an có thu giữ nhiều bịch, viên nén… nghi là ma túy tổng hợp.

Tại cuộc kiểm tra này, cơ quan công an cũng lập biên bản đối với bar “số 5” về nhiều lỗi vi phạm hành chính như: hoạt động quá giờ quy định, âm thanh vượt mức cho phép, không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy….

Được biết quán bar “số 5”, trước đây có tên khác là Diamond Club thuộc công ty TNHH Việt Giải Trí Mới, do ông N.V.P đứng tên đại diện pháp luật. Tụ điểm này có tiếng là điểm vui chơi lúc nửa đêm về sáng ở TP.HCM và đã từng nhiều lần bị cơ quan chức năng TP.HCM kiểm tra hành chính.