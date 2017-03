Cảnh sát 'làm nhục' người tình tuổi teen giữa đường

Thay vì đi chơi với đám bạn, giờ đây My thường dùng âm nhạc để "giết thời gian". Ảnh: Hoàng Anh.

Sáng 18/3, thu mình trong đống chăn dưới sàn nhà chỉ rộng hơn chục mét vuông, thiếu nữ tên My với nước da trắng, đôi mắt to đen láy kể, qua bạn bè cô đã quen cảnh sát trẻ Lê Trung Hiếu.

"Anh Hiếu thường điện thoại, tỏ ra quan tâm, rủ em đi ăn uống. Nghĩ anh ấy là công an, cao to đẹp trai và lịch sự nên em nhận lời", My kể về việc bắt đầu cuộc tình khi chưa bước qua tuổi 15.

Sau 4 tháng qua lại, My và Hiếu chia tay. Những tưởng chuyện tình cảm rồi sẽ dần trôi đi, nhưng sự cố xảy ra với My vào tối 24/2 khiến "bí mật" của cuộc tình này đã bị cô đưa ra ánh sáng.

"Em đang đi cùng bạn ở khu vực Hào Nam thì gặp anh Hiếu đi cùng một phụ nữ và hai thanh niên khác. Anh Hiếu ép em vào lề đường. Họ khống chế, đánh và giữ tay để chị này cắt tóc... Em vẫy taxi định đi về thì lại bị hai thanh niên từ đâu phi đến, kéo ra khỏi xe đánh túi bụi", My trình bày.

Lúc đó, cảnh sát 113 có mặt kịp thời nên đã giải thoát cho My. Trao đổi với VnExpress.net, My cho biết không hiểu vì sao người yêu cũ lại hành động như vậy. Giữa hai người không có mâu thuẫn trầm trọng.

Ngoài ra, gia đình cô gái còn gửi đơn tố cáo, Hiếu thường xuyên quan hệ tình dục với My khi cô chưa đủ tuổi thành niên và ép sử dụng ma túy tổng hợp trong nhà nghỉ.

My cho biết, từ khi quen Hiếu (9/2009), cô đã nhiều lần trao thân cho anh ta. My không nhớ đã bao lần bước chân vào nhà nghỉ ở đường Láng, Thịnh Quang, hay phố Hoàng Ngân... để "vui vẻ" với Hiếu.

Theo lời cô gái bỏ học từ năm lớp 8, thường xuyên có mặt thâu đêm ở quán bar này, nhiều lần đến "chốn hẹn hò", cùng đi với họ còn có nhóm bạn của Hiếu.

"Vào phòng, họ lôi ra một thứ màu trắng trong, nhỏ, mịn rồi cho vào coóng đốt hơ nóng chảy thành nước. Khi khói bay ra và mọi người thay nhau hít", My nhớ lại.

Thiếu nữ mới lớn cho biết, cô không biết đó là thứ chất gì, nhưng sau mỗi lần "chơi" đều mang lại ảo giác, không thể kiểm soát được hành vi....và đều quan hệ tình dục với Hiếu.

Sau khi có đơn tố cáo về những việc làm của Hiếu, Công an quận Đống Đa đã vào cuộc xác minh. Hiếu bị loại ngũ khi cơ quan điều tra làm rõ sai phạm của anh ta trong vụ đánh đập My vào tối 24/2.

Trao đổi với VnExpress.net, thượng tá Nguyễn Văn Thành (Phó công an quận) cho biết, vụ án đã được khởi tố điều tra. Hành vi của những người liên quan cũng được làm rõ. Trong đó, Hiếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác.

"Về tố cáo Hiếu quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, chúng tôi chưa đủ cơ sở để khởi tố. Tuy nhiên, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó", ông Thành cho hay.

Theo một cán bộ công an phường Thịnh Quang, Hiếu mới vào làm ở công an phường được vài tháng với nhiệm vụ trực ban.

Ông ngoại My cho biết, những ngày gần đây My bị "khủng bố tinh thần" khi liên tục nhận được tin nhắn đe dọa gửi tới điện thoại di động. Gia đình cô đang rất hoang mang, lo sợ.

Hoàng Anh - Anh Thư/VNE