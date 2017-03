Cảnh sát nổ súng bắt giữ hai kẻ trộm táo tợn

Ngày 1-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) tạm giữ Trần Nam Thảo (26 tuổi) và Nguyễn Văn Kỳ Diện (22 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.



Hai nghi can bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 30-11, tổ tuần tra Công an phường Bình Hòa (thị xã Thuận An) tuần tra khu phố Đồng An 2 thì phát hiện Thảo và Diệu đang phóng xe máy bỏ chạy. Nghi vấn tổ tuần tra tiến hành truy đuổi, ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng hai nghi can không chấp hành mà còn lạng lách, đánh võng nhằm tẩu thoát. Quá trình truy đuổi kéo dài hơn 15 km, người ngồi sau đã ném dao côn ba khúc vào cảnh sát để cản đường.

Đến đoạn đường cua gấp, phóng nhanh cả hai người này ngã xe. Tuy nhiên, cả hai vẫn hung hãn chống trả quyết liệt buộc cảnh sát phải rút súng bắn chỉ thiên khống chế, bắt gọn. Tang vật thu giữ gồm côn ba khúc, cà lê, mỏ lết, đoản bẻ khóa dùng để trộm xe máy, tiền…

Cả hai thừa nhận vừa trộm xe máy của người dân ở phường An Bình (thị xã Dĩ An) rồi bán cho một phụ nữ ở quận Thủ Đức (TP.HCM) với giá 10 triệu đồng.