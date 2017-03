Cảnh sát nổ súng giải cứu đôi tình nhân bị dí dao vào cổ

Chiều ngày 14/1, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Lương Đức Hà (SN 1994) và Trần Văn Thắng (SN 1995) cùng trú tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 20/12/2012, Lương Đức Hà và Trần Văn Thắng dùng xe máy mang BKS 38N - 025.84 mang theo 2 con dao gấp bấm đến đoạn đường ven đê Sông Lam, phường Bến Thủy, TP Vinh để khống chế một cặp tình nhân đang ngồi tâm sự, bắt đưa chiếc điện thoại, ví tiền và chiếc xe máy mang BKS 37B2 - 057.15.

Đúng lúc đó, tổ công tác của CA TP Vinh đang tuần tra tại khu vực này đã lao tới để vây bắt. Thấy vậy 2 tên cướp vẫn liều lĩnh dí dao khống chế con tin không chịu thả. Một chiến sỹ cảnh sát đã lập tức rút súng bắn chỉ thiên cảnh cáo đồng thời hô to "bỏ vũ khí xuống đầu hàng nếu không sẽ bị bắn". Quá hoảng sợ và biết không thể chạy thoát nên 2 tên cướp mới chịu vứt dao xuống đất đầu hàng, thả nạn nhân ra.

Tang vật thu được tại hiện trường trên người 2 đối tượng là 2 con dao gấp bấm dài hơn 40cm, chiếc xe máy mang BKS 38N - 025.84; 1 chiếc cơ lê, 2 điện thoại và một ví da. Tại cơ quan điều tra, danh tính của 2 đối tượng được làm rõ là: Lương Đức Hà (SN 1994) và Trần Văn Thắng (SN 1995), cả hai cùng trú tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Mở rộng điều tra, Hà và Thắng còn khai nhận trước đó vào ngày 14/12/2012, bằng thủ đoạn tương tự bọn chúng đã gây ra một vụ cướp khác cũng tại khu vực này. Nạn nhân là anh Thái Khắc Q. (SN 1993) và bạn gái là Võ Thị Kim O. (SN 1993), đang ngồi tâm sự bị Hà và Thắng tới khống chế dí dao vào cổ bắt đưa hai điện thoại; một ví da trong đó có 100.000 đồng. Lấy xong tài sản bọn chúng bắt anh Q. đưa chìa khóa xe rồi cướp luôn chiếc xe máy BKS 37E1 - 006.23.

Bọn chúng về bán chiếc xe máy và điện thoại rồi chia nhau tiền tiêu xài. Thấy việc đi cướp quá dễ nên bọn chúng tiếp tục gây án và đến ngày 20/12 khi đang gây ra vụ cướp nói trên thì bị bắt. Hà cũng khai nhận với cơ quan điều tra, do trước đó nợ 3,5 triệu đồng của người khác đến hạn không có trả nên đã nghĩ ra cách đi cướp. Hà gọi điện rủ Thắng người cùng xã cùng vạch kế hoạch đi cướp tại khu vực ven đê Sông Lam, nạn nhân mà bọn chúng nhắm tới là các cặp tình nhân đang ngồi tâm sự.

Hiện cơ quan CA TP Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với Hà và Thắng, sớm hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Theo Duy Hòa (Dân trí)