Cảnh sát nổ súng vây bắt nghi phạm bị truy nã

Sự việc diễn ra vào sáng 13-12, thanh niên tên Nam đến nhà bà P. trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7 (TP.HCM) chơi. Theo bà P., Nam là bạn nhưng lâu nay không liên lạc nhưng bất ngờ sáng hôm nay Nam ghé nhà chơi.

Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, khi Nam vừa ra khỏi nhà bà P. ra về thì bất ngờ bị một tổ công an gồm bốn người mặc thường phục và cảnh phục truy đuổi chạy ngược vào trong nhà bà P. Nam bỏ chạy lên lầu, trong khi đó các cảnh sát truy đuổi ráo riết phía sau.

















Phát hiện cảnh sát, nghi phạm bỏ chạy lên lầu nhà bà P. và có hành vi chống đối nên cảnh sát nổ ba phát súng chỉ thiên để khống chế.

Theo bà P. trình bày và trong clip do camera ghi lại được thì thời điểm cảnh sát truy đuổi vào nhà bắt Nam, tại nhà bà P. lúc này còn có mẹ bà P., hai người con và hai đứa cháu nhỏ.

Sau khi lập biên bản bắt giữ nghi can, cảnh sát đã đưa đối tượng này về trụ sở Công an phường Tân Hưng làm việc. Phía cảnh sát đồng thời mời bà P. lên làm việc nhưng bà P không đồng ý, sau đó cán bộ Công an phường Tân Hưng đã đến nhà bà P. để lập biên bản. Bà P. cho rằng cảnh sát vào nhà bà bắt người không xuất trình thẻ ngành, tuy nhiên lãnh đạo Phòng PC52 lại khẳng định cán bộ đã xuất trình thẻ ngành nhưng bà P. không hợp tác giúp đỡ công an trong việc truy bắt tội phạm.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng PC52 cho biết Nam là đối tượng bị Công an TP Hà Nội truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Nhận được thông tin phối hợp, xác định Nam trốn tại TP.HCM, sau một thời gian theo dõi, các trinh sát PC52 Công an TP.HCM phát hiện Nam thường xuyên xuất hiện tại quận 7. Sáng 13-12, các trinh sát đã đeo bám và truy đuổi, bắt giữ Nam như nói trên.

Sau khi được đưa về trụ sở công an, nghi can không hợp tác, khai báo thông tin với công an. Hiện nay PC52 Công an TP.HCM đang chờ PC52 Công an TP Hà Nội vào TP.HCM để phối hợp điều tra.