Cảnh sát quây kín ĐH Quốc gia Hà Nội bắt đối tượng quậy phá

Đối tượng vào quấy rối ở Đại học quốc gia bị khống chế



Sau khi phát hiện đối tượng có hành động bất thường trong khuôn viên trường đại học, lực lượng bảo vệ đã ra can ngăn. Tuy nhiên, đối tượng này đã liều lĩnh dùng côn tấn công, rượt đuổi nhân viên bảo vệ khiến bảo vệ này bị thương.

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn đập vỡ nhiều cửa kính và cửa phòng làm việc của nhà trường rồi chạy lên cố thủ trên tầng 9 tòa nhà D2.

Ngay sau đó, bảo vệ trường đã cấp báo lên lãnh đạo trường và công an phường Dịch Vọng Hậu. Rất đông công an đã có mặt để phong tỏa hiện trường. Khoảng 10h30, đối tượng đã bị bắt gọn và áp giải về trụ sở công an phường Dịch Vọng Hậu để điều tra, xử lý.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Theo Tiến Nguyên - Quang Phong (Dân trí)