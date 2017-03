Cảnh sát say xỉn rút súng... quậy

* Quảng Nam: công an xịt hơi cay, người dân hỗn loạn bỏ chạy

Theo các nhân chứng, một nhóm thanh niên trong tình trạng say xỉn bước ra từ câu lạc bộ D&D (97 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1), rồi ra bãi xe nằm trên đường Sương Nguyệt Anh. Tại đây, một người trong nhóm lớn tiếng cự cãi với anh T.V.C., bảo vệ bãi xe, về tiền gửi xe. Sau đó người thanh niên này rút súng đưa lên trời bắn một phát rồi được những người cùng đi đưa lên ôtô chạy về hướng Q.5.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an P.Bến Thành, Công an Q.1, Phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an TP.HCM và Công an Q.5 đã huy động lực lượng truy xét, bắt giữ các đối tượng cùng tang vật là khẩu súng rulô (loại súng công cụ hỗ trợ).

Qua điều tra bước đầu, đối tượng nổ súng tên là Phạm Duy Khánh (26 tuổi, thiếu úy, công tác tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.5), hai đối tượng còn lại là Thái Thanh Phong (27 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) và Lý Phát (21 tuổi, ngụ đường Mai Xuân Thưởng, P.2, Q.6). Nguồn tin cho biết khoảng 22 giờ ngày 17-5, Khánh, Phong, Phát đi xe hơi đến câu lạc bộ D&D dự tiệc sinh nhật của một người bạn.

Đến 0g30, Khánh và Phong trong tình trạng say xỉn đi từ cửa sau câu lạc bộ D&D ra đường Sương Nguyệt Anh để lấy xe. Ở bãi giữ xe, Khánh cự cãi với anh C., sau đó móc súng gí sát vào tai trái bắn thị uy. Đến chiều 18-5, Khánh đã được bảo lãnh về đơn vị để chờ các bước xử lý tiếp theo.

* Tối 17-5 tại Nhà văn hóa thôn Kỳ Phú (xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), hàng trăm người dân đang xem văn nghệ đã hỗn loạn bỏ chạy vì một ông công an địa phương xịt hơi cay. Hàng chục trẻ em và phụ nữ bị chấn thương do bị đám đông giẫm đạp phải vào cơ sở y tế điều trị, rất may không có trường hợp nào nặng.

Trưa 18-5, ông Trần Thanh Phước - trưởng thôn Kỳ Phú, người trực tiếp chứng kiến vụ việc - cho biết số người đến xem đêm văn nghệ hôm 17-5 có đến 400-500 người. Chương trình đang diễn thì người xem bị một luồng hơi cay phả vào bay lên sân khấu. Quá bất ngờ nên người dân chen lấn nhau bỏ chạy. Người xịt hơi cay là phó trưởng Công an xã Tam Phước Nguyễn Thành Danh. Theo ông Nguyễn Thành Danh, xịt hơi cay là để dàn xếp trật tự vì một số người đến xem văn nghệ không tuân thủ việc để xe đúng nơi qui định.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Phú Ninh và chính quyền địa phương đã có mặt nhưng vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào với người dân.