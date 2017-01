Cảnh sát tìm người bị lừa xin việc, vào ngành công an

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, quá trình điều tra cho thấy trong thời gian từ năm 2012 đến nay, bằng thủ đoạn xin việc làm, xin vào ngành công an, Trúc đã chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Để phục vụ công tác điều tra, tìm người bị hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thông báo trên hệ thống thông tin đại chúng về phương thức, thủ đoạn của Trúc. Đồng thời, thông báo ai là người bị hại liên quan đến vụ án trên đến Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An trình báo để được giải quyết.

Được biết năm 2009, Trúc cũng đã bị bắt, khởi tố trong vụ án xin việc, làm giả giấy tờ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.