Cảnh sát tìm tung tích nam nạn nhân có xăm chữ “không hận” trước ngực

(PLO)- Ngày 28-8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) tiến hành điều tra, xác minh vụ việc nam nạn nhân nằm bất tỉnh trên quốc lộ 7A với nhiều vết thương.