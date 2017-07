Cảnh sát triệu tập cô gái lập nhiều facebook để lừa đảo

Ngày 16-7, Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An) triệu tập Nguyễn Thị Hà (26 tuổi, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để phụ vụ điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội facebook.



Hà sử dụng tài khoản facebook “Thanh Ngoc” để bán hàng qua mạng. Sau đó Hà dùng các tài khoản facebook “Trang Kieu”, “Tuyet Trinh” để đóng vai người mua các mặt hàng thời trang như mỹ phẩm, quần áo, đồ ăn…Khi khách đặt mua hàng trên facebook “Thanh Ngoc” thì Hà yêu cầu người bị hại chuyển trả tiền hàng trước và hứa sẽ gửi hàng sau.



Hà bị triệu tập tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An.



Một trong số Facebook Hà dùng để rao bán hàng với giá rẻ quá bất ngờ.

Cùng lúc đó, Hà sử dụng tài khoản facebook “Trang Kieu” hoặc “Tuyet Trinh” để đặt mua một đơn hàng nhỏ từ một người bán hàng khác (người trung gian) với giá trị thấp hơn nhiều so với đơn hàng người dân đã đặt mua của mình.

Từ đó, Hà yêu cầu nkhách hàng (người bị hại mua hàng) chuyển trả tiền qua tài khoản của người trung gian nhằm làm cho người trung gian hiểu nhầm Hà đã chuyển trả tiền cho đơn hàng Hà đặt mua. Sau khi người bị hại chuyển tiền, Hà liên lạc với người trung gian (hoặc đến gặp trực tiếp), nói rằng đã gửi trả tiền hàng vào tài khoản của họ với số tiền lớn hơn so với đơn hàng đã đặt mua. Từ đó, Hà yêu cầu được lấy hàng hóa đã đặt mua và tiền thừa nhằm chiếm đoạt tài sản.



Ngoài ra, Hà sử dụng tài khoản facebook “Thanh Ngoc”, “Tuyet Trinh”, “Trang Kieu” để mua các mặt hàng thời trang như mỹ phẩm, quần áo, hàng hóa khác nhưng không trả tiền cho người bán hàng.



Khi bị triệu tập, Hà khai nhận thường dùng nhiều số điện thoại để liên lạc để giao dịch với người mua và bán, khi có khách ý kiến bất lợi thì Hà chặn facebook của họ và hủy số điện thoại. Bằng chiêu trên, Hà đã thực hiện lừa trót lọt thành công hàng chục vụ.

Phòng PC45, Công an Nghệ An đang thông báo, ai là bị hại của Hà vui lòng liên hệ qua số điện thoại 069.290.4567 hoặc 09749.45678 để được giải quyết.