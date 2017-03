Cảnh sát truy đuổi ô tô chở thuốc lá lậu

Rạng sáng cùng ngày, trên đường Phạm Ngọc Thạch (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) tổ tuần tra phòng, chống đua xe trái phép CSGT Công an tỉnh Bình Dương phát hiện chiếc ô tô hiệu Innova có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe. Lúc này tài xế Thi cho ô tô tấp vào lề cho một thanh niên (chưa rõ lý lịch) bước xuống xe, bỏ chạy. Khi cảnh sát yêu cầu mở cửa ô tô để kiểm tra thì phát hiện lượng lớn thuốc lá ngoại. Lúc này tài xế Thi phóng vụt xe về vòng xoay An Phú (thị xã Thuận An), lập tức CSGT truy đuổi. Cuộc rượt đuổi kéo dài gần 10 km, đến khu phố Chiêu Liêu (thuộc phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) bánh xe ô tô chở thuốc lá bị nổ nên bị mất lái, đâm sập bờ tường xây bên đường. Tài xế bị khống chế bắt giữ.

Qua kiểm tra công an phát hiện hơn 13.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu trong xe. Bước đầu Thi khai chạy xe giùm bạn, số thuốc lấy từ Long An đi qua Bình Dương để tiếp tục đưa về Đồng Nai tiêu thụ. Chiếc Innova hư hỏng nặng, tài xế may mắn không bị thương.

VŨ HỘI