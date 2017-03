Cảnh sát truy đuổi xe "điên" suốt 50 km

Sau 50 km chạy trốn cảnh sát, tài xế ôtô này gây ra 5 vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Đ.X.



Theo Hải Long (VNE)



Chiều 29/3, Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) tạm giữ hình sự Mạch Đồng Pháp (27 tuổi, huyện Đầm Dơi) về hành vi chống người thi hành công vụ.Pháp khai, nhậu tại nhà từ chiều hôm trước, đến 21h lấy ôtô chở người làm công cho gia đình là Nguyễn Văn Bảo (23 tuổi) lên TP Cà Mau nhậu đến rạng sáng 29/3. Trên đường về, Pháp lái xe qua đường Ngô Quyền với tốc độ quá quy định (59/50) nên bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ.Tuy nhiên, Pháp chốt cửa ngồi trong xe cùng Bảo gần nửa giờ rồi nổ máy bỏ chạy. Cảnh sát rượt theo và báo công an huyện Cái Nước tiếp ứng. Hơn nửa giờ đuổi bắt kéo dài 50 km trên quốc lộ 1A, Pháp dừng xe rồi cùng người làm công trốn vào vuông tôm ven đường khi xế hộp bị nổ lốp.Trên đường tháo chạy, Pháp gây ra 5 vụ tai nạn giao thông làm bị thương nhiều người nhưng các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Trong đó, môtô đặc chủng của cảnh sát giao thông huyện Cái Nước cũng bị Pháp tông hỏng nặng.Được người dân xã Trần Thới (huyện Cái Nước) hỗ trợ, cảnh sát bắt được Pháp và Bảo khi trên người cả hai dính đầy bùn đất. Bảo đã được thả về vì cảnh sát nhận định anh ta không giúp sức cho chủ vi phạm pháp luật.Theo thượng tá Trần Thanh Lộng (Phó công an huyện Cái Nước), hành vi của Pháp rất nguy hiểm, có thể gây hậu quả nặng nề cho nhiều người. "Không có giấy phép lái xe trong người và say rượu nên Pháp bỏ chạy. Chúng tôi chỉ đạo điều tra nhanh, đưa vào vụ án điểm để xử lý nghiêm theo pháp luật", ông Lộng nói.