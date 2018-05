Cảnh sát vây bắt thêm 1 nghi can vụ đâm chết hiệp sĩ ở TP.HCM

Ngày 15-5, đại diện Công an quận Gò Vấp, TP.HCM xác nhận đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vây bắt, dẫn giải về trụ sở một người để phục vụ quá trình điều tra vụ các hiệp sĩ bị trộm tấn công trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3, TP.HCM) khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương.



Một người cầm súng ngắn chốt chặn ở con hẻm trong vụ vây bắt nghi can đâm chết hiệp sĩ. Ảnh H.M.

“Chúng tôi chỉ đóng vai trò phối hợp, riêng người này có phải là nghi can hay trực tiếp thực hiện vụ trộm, đâm các hiệp sĩ hay không thì phòng cảnh sát Hình sự (PC45) sẽ xác định” – vị này nói.

Trong quá trình vây bắt, nghi can tên P. đã leo lên nóc nhà trốn và bị hàng chục cảnh sát vây xung quanh.

Sau khi vây bắt thành công, cảnh sát có thu giữ một chiếc xe Exciter trong nhà của nghi can.

Trước đó, như Pháp luật TP.HCM đưa tin, vào ngày 14-5, Công an huyện Hóc Môn cũng phối hợp với PC45 vây bắt đưa về trụ sở một nam thanh niên nghi vấn có liên quan đến vụ các hiệp sĩ bị đâm thương vong để đấu tranh làm rõ.

Nam thanh niên này được xác định là T. (ngụ quận 12, hay còn gọi là T. “mụn”) từng có tiền án tiền sự.

Cho đến thời điểm này, PC45 đã phối hợp với công an các địa bàn vây bắt và đưa 2 người về trụ sở để đấu tranh.



Một người dân cho biết có khoảng 50 cảnh sát ập vào căn nhà trong con hẻm tại quận Gò Vấp để vây bắt nghi can. Ảnh H.M.

Anh V.M.H (ngụ quận Gò Vấp) cho biết, khuy ngày 14-5, hơn 50 cảnh sát ập vào một căn nhà trong hẻm trên địa bàn phường 9, quận Gò Vấp vây bắt một nam thanh niên cao to. “Tôi chứng kiến nhiều cảnh sát mặt thường phục mang theo súng vây bắt"– người này nói.

Trước đó, liên quan đến vụ nhóm hiệp sĩ bị tấn công khi đang vây bắt tên trộm xe SH trên đường Cách Mạng Tháng 8 khiến anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM) và anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) tử vong. Những hiệp sĩ bị thương là anh Trần Văn Hoàng (47 tuổi, tạm trú quận Tân Bình), anh Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và anh Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Theo Trung tướng Lê Đông Phong, sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an TP.HCM với sự chủ trì của Thiếu tướng Phan Anh Minh đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét vụ án. PC45 phối hợp với Công an quận 3 truy xuất hình ảnh camera an ninh để truy xét nhóm trộm.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng sau khi xảy ra đã gây sự bàng hoàng, đau đớn tột cùng cho thân nhân những người bị nạn cũng như người dân.