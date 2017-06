Cảnh sát vây bắt, tước vũ khí kẻ buôn ma túy

Chiều tối 27-6, khi Xồng Bá Dìa (34 tuổi, trú bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) ôm ma túy đi đến khu vực rừng Phá Lai (huyện Quế Phong) thì bị cảnh sát vây bắt.

Lúc này, Dìa mang con dao mẹo (dao nhọn) ra chống đối để vứt tang vật, chạy trốn. Tuy nhiên, các chiến sĩ đã kịp khống chế, tước vũ khí bắt gọn Dìa.



Xồng Bá Dìa (ngồi giữa) cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An.

Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp, một con dao, một điện thoại di động. Bước đầu Dìa khai số ma túy trên Dìa vượt biên trái phép sang Lào mua mang về để tiêu thụ.



Trước đó, ngày 26-6, lực lượng Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) bắt quả tang hai cha con Châu Văn Cường (49 tuổi) và Châu Văn Ngoạn (21 tuổi, trú tại xóm Yên Luốm, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét nhà riêng hai cha con Cường, công an thu giữ 22,8 gam heroin; 12 thỏi thuốc nổ và 21 kíp nổ cùng hơn 5 triệu đồng. Thời gian qua, hai cha con Cường, Ngoạn bàn nhau đi mua sỉ ma túy về chia nhỏ bán kiếm lời.



Súng thu tại nhà của Hoàng

Mở rộng điều tra đường dây ma túy, ngày 27-6, công an bắt khẩn cấp Nguyễn Duy Hoàng (24 tuổi, trú Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Hoàng, công an thu giữ 6 gam ma túy đá, 3 khẩu súng tự chế, 2 điện thoại di động và 5 triệu đồng. Hoàng là "khách hàng ruột" thường ma ma túy của cha con ông Cường.