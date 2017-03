Cảnh sát vây ráp hai trường gà

Nhiều người đá gà ở Cà Mau bị mời về cơ quan điều tra trưa ngày 3/1. Ảnh: Hải Long

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Kiếm, Đội trưởng cảnh sát 113 Công an tỉnh Cà Mau cho biết, trưa ngày 3/1, nhận được tin báo về điểm đá gà trên đất của bà Phan Thị Hường ở xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình (Cà Mau), hàng chục cảnh sát xuất hiện ngay sau đó, bắt quả tang 25 người đang đá gà ăn tiền.

Ngoài 21 triệu đồng, nhà chức trách tạm giữ 6 con gà nòi, 14 xe máy với 15 điện thoại di động. Lúc này, Công an TP Cà Mau cũng vây bắt 14 người đá gà ăn tiền tại nhà ông Bá Tước ở phường 9, TP Cà Mau. 2 triệu đồng, 16 con gà với 2 cặp cựa sắt bị tạm giữ.

Trường gà này do Đặng Hồng My (em dâu ông Tước) tổ chức để thu tiền xâu. Vụ việc đang được Công an huyện Thới Bình và TP Cà Mau lập hồ sơ xử lý.

Theo Hải Long (VNE)