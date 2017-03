Canh trước buồng ATM để cướp

Khoảng 19 giờ tối ngày 6/5/2011, chị Lê Thị Ánh Nguyệt (SN 1979), giáo viên Trường THPT Phù Mỹ I, huyện Phù Mỹ (Bình Định) vào phòng ATM ở số 02 đường Trần Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định để giao dịch.

Khi chị vừa bước ra thì bị một thanh niên chờ sẵn bên ngoài xông đến giật chiếc ví da bên trong có 600.000 đồng, 1 điện thoại di động và giấy tờ tùy thân. Tuy bị bất ngờ, nhưng chị Nguyệt cũng kịp giằng lại, liền bị tên cướp xô ngã, tiếp tục giật lấy chiếc ví, bỏ chạy.

Nguyễn Duy Hải khi bị bắt

Lúc này, anh Nguyễn Tường (SN 1971, ở đường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) đi ngang qua, nghe tiếng hô hoán của chị Nguyệt, liền đuổi theo và bắt gọn tên cướp cùng chiếc ví.

Tên cướp được áp giải đến Công an phường Trần Phú. Làm việc với công an, tên này khai là Nguyễn Duy Hải (SN 1984, thường trú tại phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) và thừa nhận hành vi cướp giật của mình.

Hiện đối tượng Hải được bàn giao cho Công an TP Quy Nhơn để tiếp tục điều tra xử lý.

