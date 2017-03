Cặp đôi bẫy “đại gia” cướp tài sản

Qua điều tra ban đầu, Hằng làm tiếp viên tại quán cà phê không tên ở số 15A đường song hành xa lộ Hà Nội (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức). Tại đây, có một người đàn ông tên U. thường hay lui tới quán và qua chuyện trò nảy sinh tình cảm với Hằng. Thấy ông U. đi xe SH, đeo dây chuyền vàng, nhẫn vàng, sử dụng điện thoại iPhone 5s nên Hằng nảy sinh lòng tham. Hằng kể cho bạn trai là Hiếu nghe rồi rủ Hiếu tìm cách lấy tài sản ông U.

Rạng sáng 14-1, Hằng gọi điện thoại bàn với Hiếu đến quán cà phê cùng với Hằng làm cho ông U. bất tỉnh để lấy tài sản, nghe Hằng nói chỉ làm cho ông U. xỉu nên Hiếu đồng ý. Sau đó, Hiếu chở Hằng đến quán và ngồi lại chờ thời cơ ra tay.





Hằng và Hiếu, cặp đôi giăng bẫy ông U. để cướp tài sản. Ảnh: TK

Hơn 8 giờ cùng ngày, ông U. chạy xe SH đến quán uống cà phê. Như kế hoạch, Hằng lừa nói ông U. nhắm mắt lại để Hiếu lấy khăn bất ngờ siết cổ ông U. từ phía sau. Bị ngạt thở năm phút khiến ông U. bất động. Hiếu ra ngoài nổ máy xe chờ sẵn, còn Hằng tháo sợi dây chuyền, nhẫn vàng và điện thoại iPhone 5s của ông U. rồi cả hai tẩu thoát.

Hiếu chở Hằng đến tiệm vàng KT (quận Bình Thạnh) bán sợi dây chuyền được hơn 98 triệu đồng. Hằng dùng một nửa tiền mua lại một số nữ trang của tiệm, số tiền mặt còn lại hơn 49 triệu đồng. Ngoài ra, Hằng gửi lại nhẫn vàng của ông U. ở tiệm nhờ đánh bóng. Với số tài sản lớn cướp được, cặp tình nhân này dùng vào việc đi chuộc chiếc xe Attila của Hằng đã cầm trước đó rồi đến siêu thị mua điện thoại iPhone 5… tổng cộng hết hơn 27 triệu đồng.

Riêng ông U. bất tỉnh một hồi mới tỉnh dậy, phát hiện bị mất tài sản đã đến công an phường trình báo. Qua truy xét, Công an quận Thủ Đức đã bắt giữ Hằng và Hiếu ngay trong đêm. Hiện công an đã thu hồi được hơn 22 triệu đồng, điện thoại iPhone 5s, cùng nhiều dây chuyền, nữ trang, điện thoại… mà Hiếu và Hằng mua sắm bằng số tiền cướp được.

TUYẾT KHUÊ