“Cặp đôi” chuyên trộm lư đồng, chân đèn nhà thờ

Ngày 17/11, TAND huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Lộc Thanh (SN 1987, trú xã Điện Nam Trung, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) và Lương Thế Thịnh (SN 1994, trú xã Điện An, huyện Điện Bàn, Quảng Nam), đồng thời tuyên phạt hai bị cáo tổng cộng hơn 36 năm tù giam về hành vi “Trộm cắp tài sản”.







Hai bị cáo Lương Thế Thịnh và Lê Lộc Thanh trước vành móng ngựa



Theo Công Bính (DT)



Theo cáo trạng của VKS, trong khoảng thời gian ngắn từ 26-29/12/2010, Lê Lộc Thanh và Lương Thế Thịnh dùng xe máy rảo quanh các nhà thờ tộc trên địa bàn huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cạy cửa rồi chôm lư đồng, chân đèn bán lấy tiền xài.Chỉ trong thời gian ngắn nhưng cả hai đã thực hiện 4 vụ trộm với hàng chục bộ lư đồng, chân đèn bằng đồng đem bán chai bao. Tổng giá trị của 4 vụ trộm cắp của hai đối tượng được xác định khoảng 63,8 triệu đồng.Viện kiểm sát cũng xác định, ngoài 4 vụ trộm cắp trên, thời gian sau cả Thịnh và Thanh lại tiếp tục thực hiện hàng chục vụ trộm cắp lư đồng và chân đèn khác trên địa bàn quận huyện khác như Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), huyện Duy Xuyên, Điện Bàn (Quảng Nam).Đáng chú ý, cả hai đã có nhiều tiền án về hành vi trộm cắp đã được TAND địa phương như Điện Bàn, Duy Xuyên (Quảng Nam); Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ (Đà Nẵng) xử phạt hơn 30 năm tù giam.Với lần xử phạt này, TAND huyện Hòa Vang đã tuyên phạt Thịnh 18 năm tù giam, Thanh 18 năm 6 tháng tù giam. Tổng hình phạt hai bị cáo phải nhận về hành vi của mình là 36 năm 6 tháng tù giam.Hiện nay, toàn bộ số lư đồng của vụ án chưa thu hồi được nên đại diện các nhà thờ yêu cầu các bị can bồi thường giá trị tài sản tương ứng mà các bị can đã chiếm đoạt. Do đó, HĐXX buộc hai bị cáo bồi thường cho các nhà thờ với số tiền 63,8 triệu đồng, tương đương với số hiện vật bị mất.