Cặp đôi đạo chích bị tóm vì thích chụp hình vui vẻ bằng điện thoại đi chôm

Trước đó, chiều 5-8, Quý và Linh đã bị Công an phường Bùi Thị Xuân bắt giữ, sau đó chuyển giao cho Công an TP Quy Nhơn xử lý.

Thông tin ban đầu cho biết tối 30-7, Quý đột nhập vào nhà bà Thái Thị Tuyết (ở phường Bùi Thị Xuân) lấy trộm chiếc điện thoại di động trị giá hơn 15 triệu đồng, sau đó giữ lại sử dụng. Mỗi lần vui vẻ với bạn gái, Quý lấy máy điện thoại di động này chụp lại.

Do máy điện thoại di động trên kết nối email liên thông với máy tính của bà Tuyết nên tự động lưu các tấm ảnh này vào máy tính. Bà Tuyết đưa nhưng tấm ảnh này trình báo với Công an phường Bùi Thị Xuân. Từ đó, Công an phường Bùi Thị Xuân xác định Quý chính là thủ phạm trộm cắp chiếc điện thoại di động.

Khám xét nơi ở trọ của Quý, lực lượng công an thu giữ thêm tám máy điện thoại di động cùng nhiều tài sản khác; riêng chiếc điện thoại của gia đình bà Tuyết, Quý đem cầm lấy 3,5 triệu đồng.

Theo Công an phường Bùi Thị Xuân, Trần Văn Quý có hai tiền sự về trộm cắp tài sản, từng bị xử phạt hành chính và đưa vào diện quản lý giáo dục tại cộng đồng. Ban đêm, Quý đột nhập nhà người khác lấy trộm tài sản rồi đưa cho bạn gái Lương Thị Diệu Linh đem bán lấy tiền tiêu xài.

Đ.PHỤNG