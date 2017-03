Cặp đôi táo tợn cướp giật, đâm trọng thương công an

Khoảng 18 giờ ngày 8-8, tại khu dân cư Thuận Giao, thuộc khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương, một đôi nam nữ đã ép xe vào một người phụ nữ đi bộ, giật sợi dây chuyền vàng trên cổ người này. Lúc này, một tổ tuần tra của Công an thị xã Thuận An đang trên đường làm nhiệm vụ đã phát hiện và truy đuổi.

Sau khi truy đuổi hơn 10 km đến khu vực phường An Phú, thị xã Thuận An, tổ tuần tra đuổi kịp, ép xe khống chế cặp đôi. Ngay lập tức, người nữ rút dao đâm hai nhát trúng vào lưng của trung úy Trần Văn Thông - cán bộ Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Thuận An. Một người dân hỗ trợ bắt cướp cũng bị cô gái này đâm bị thương ở mặt.



Hai kẻ cướp tại cơ quan điều tra

Sau một hồi giằng co, cặp đôi bị khống chế, đưa về trụ sở công an. Tại đây, cả hai khai nhận là Cao Hồng Phúc, 21 tuổi và Trần Thị Kim Yến, 21 tuổi cùng có hộ khẩu thường trú tại TP. HCM.

Được biết trước đây Phúc có hai tiền án về tội cướp giật tài sản, Yến cũng có một tiền án về tội cướp giật tài sản.