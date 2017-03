Cặp nam nữ chuyên giật nữ trang sa lưới

Chiều 2-12, sau khi theo dõi, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Tân bắt quả tang hai người giật bông tai của một phụ nữ trên đường Hồ Học Lãm. Sau khi bị bắt, hai nghi can này thừa nhận đã thực hiện trót lọt hơn chục vụ cướp giật tài sản chủ yếu là bông tai, dây chuyền, ĐTDĐ của phụ nữ. Hai nghi can đều là người nghiện.

Công an quận Bình Tân kêu gọi những ai từng là nạn nhân của hai nghi can này đến trình báo để phục vụ công tác điều tra.