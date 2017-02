Cặp tình nhân đi cướp để lấy tiền 'đổi gió'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) ngày 25-2 cho biết đang khẩn trương tiến hành làm rõ hành vi của Bùi Nguyễn Công Thành (21 tuổi) và Lê Thị Như Ý (19 tuổi, cùng ngụ ở xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) trong vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra tại thị trấn Long Thành (huyện Long Thành).



Hai nghi can Thành và Ý. Ảnh: CTV

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2016, Thành và Ý đã thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng tại ấp Phước Hòa, xã Long Phước thì lâm vào cảnh khó khăn. Thành rủ Ý đi cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài và “đổi gió”.

Tối 22-12-2016, sau khi chuẩn bị hung khí, Thành lấy xe máy chở Ý rảo qua các tuyến đường thuộc các xã, thị trấn Long Thành để tìm “con mồi”.



Khoảng 23 giờ cùng ngày, khi cả hai chạy xe đến khu Cầu Xéo (thị trấn Long Thành) thì gặp chị Huỳnh Kim Duyên (quê tỉnh Hậu Giang) điều khiển xe máy đi theo chiều ngược lại. Thành quay xe lại bám theo chị Duyên để tìm cơ hội ra tay.

Khi đến một con hẻm, vắng người gần trụ sở UBND xã Long An (huyện Long Thành), Thành đã điều khiển xe áp sát, buộc chị Duyên dừng xe. Thành và Ý uy hiếp chị Duyên rồi cướp của nạn nhân chiếc điện thoại di động iPhone 6 và hơn 20 triệu đồng.

Sau khi gây án, Thành chở Ý đi thẳng đến TP.Vũng Tàu ( Bà Rịa - Vũng Tàu). Tại đây, ngoài việc dùng tiền cướp được thuê nhà nghỉ ăn chơi với bạn gái, Thành còn mua sắm quà, quần áo tặng Ý để làm kỷ niệm.

Riêng chị Duyên sau khi bị cướp tài sản đã trình báo cơ quan công an. Qua các đặc điểm nhân dạng về kẻ cướp mà chị Duyên mô tả, các trinh sát hình sự Công an huyện Long Thành đã tiến hành xác minh, sàng lọc một số đối tượng khả nghi trên địa bàn huyện.

Sau thời gian theo dõi, thu thập đầy đủ các chứng cứ liên quan, ngày 3-1, Công an huyện Long Thành đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Thành. Tiếp đó, từ lời khai của Thành, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã tiến hành bắt giữ Ý.