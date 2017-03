Cáp viễn thông Bưu điện HN bị thiêu rụi vì... đèn trời

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do đèn trời của người dân thả ở gần khu vực hồ Hoàn Kiếm bị cháy bao giấy khi vừa bay lên và rơi đúng vào bó cáp gồm rất nhiều loại cáp viễn thông chạy dọc trên sân thượng khu nhà bên trong Bưu điện Hà Nội.

Mồi lửa của đèn trời được làm bằng giẻ dầu và cháy rất lâu, nên đã bắt lửa vào lớp vỏ nhựa bọc cáp viễn thông của nhiều đơn vị như Bưu điện Hà Nội, VDC, VTN... và các doanh nghiệp viễn thông khác.

Sau khi phát hiện thấy mùi khói khét, lực lượng bảo vệ Bưu điện Hà Nội đã triển khai cứu hoả tại chỗ, đồng thời gọi báo cảnh sát PCCC Hà Nội. Tuy nhiên, khi xe cứu hoả đến nơi thì đám cháy đã được dập tắt bằng bình xịt cứu hoả. Ngay sau khi xảy ra sự cố, cán bộ kỹ thuật trực Tết của các đơn vị viễn thông khác cũng đã có mặt tại hiện trường để rà soát thiệt hại.

Theo thông tin sơ bộ mà VietNamNet có được, doanh nghiệp bị thiệt hại đáng kể nhất do vụ cháy là VDC, với hệ thống cáp viễn thông nối sang các đơn vị hạ tầng viễn thông khác như Công ty viễn thông liên tỉnh VTN, tuyến đường trục viễn thông Bắc-Nam của VDC cũng bị ảnh hưởng. Phía VTN cũng bị cháy một số đường cáp quang đấu nối, và đã triển khai gấp nhân viên kỹ thuật xuống rải cáp "dã chiến" để ứng cứu tạm thời.

Chưa thể xác định hết thiệt hại

Hiện chưa thể xác định hết được những thiệt hại của vụ cháy tuy nhỏ nhưng có ảnh hưởng nghiêm trọng này, vì hầu hết các công sở, toà nhà, doanh nghiệp đều đang nghỉ Tết Kỷ Sửu. Các toà nhà to hoặc các doanh nghiệp có quy mô lớn cũng có thể thuê đường truyền riêng qua VDC hoặc VTN và được đấu nối cáp đi qua điểm xảy ra vụ hoả hoạn.

Trước mắt, sự cố có thể xảy ra là người dùng Internet của VDC có khả năng bị ảnh hưởng, không truy cập được ra quốc tế hoặc tới những máy chủ đặt tại các ISP khác như của Viettel, FPT..., đồng thời, thuê bao Internet của các ISP khác cũng không thể truy cập tới các máy chủ đặt tại VDC. Nhiều thuê bao ADSL của FPT tại Hà Nội hiện đã không thể truy cập vào Báo điện tử VietNamNet, nhưng thuê bao ADSL của Viettel vẫn truy cập được.

Tuyến cáp đồng điện thoại 500 đôi của toà nhà Bưu điện Hà Nội cũng bị đứt vì vụ cháy này. Một số trạm BTS của VinaPhone hay MobiFone quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm được đấu nối về Bưu điện Hà Nội cũng có thể bị ảnh hưởng.

Từ 1h-3h sáng ngày 27/1/2009, các di động của MobiFone (gồm cả trả trước và trả sau) tại khu vực Toà nhà VCB phố Trần Quang Khải và sau Ngân hàng Nhà nước đều xuất hiện thông báo Emegency Only trên màn hình và không thể liên lạc. Khi gọi từ máy khác đến thuê bao MobiFone thì tổng đài báo "thuê bao không liên lạc được" dù máy vẫn mở và báo đủ 5 vạch sóng. Đến gần 3h30 phút sáng 27/1, các thuê bao MobiFone tại khu vực này mới hoạt động trở lại được.

Hiểm hoạ... đèn trời

Tại thời điểm vụ cháy đã được dập tắt, một chiếc đèn trời khác tiếp tục rơi xuống ngọn cây cũng nằm trong khu nhà của Bưu điện Hà nội. Nhiều khả năng do gió mùa đông bắc thổi mạnh, các đèn trời vừa được thả lên từ vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ bị gió thổi mạnh làm cháy giấy, rơi xuống Bưu điện Hà Nội ở hướng Nam.

Phong trào thả đèn trời vào các dịp lễ tết đang trở nên rất phổ biến tại Hà Nội và các thành phố lớn, tạo ra nhiều rủi ro về hoả hoạn tại các khu vực đông dân cư, nhất là trong thời tiết hanh khô. Bấc đèn trời được làm bằng giẻ tẩm dầu nên cháy rất lâu, và có vô vàn lý do để "hạ cánh" xuống khu vực dân cư gây ra hoả hoạn.

Những lý do đó có thể chỉ là trời nhiều gió, làm cháy bao giấy của đèn trời, do khi bay lên mắc vào dây điện, hoặc do người làm đèn trời chưa có kinh nghiệm, làm bao giấy quá nhỏ so với khối lượng giẻ dầu và khung nên đèn không thể bay lên cao, hoặc đơn giản hơn nữa là dán giấy cẩu thả nên bị bong, thoát khí nóng và làm rơi đèn xuống.

Nhà nước và các cơ quan chức năng đã kiểm soát khá hiệu quả việc tàng trữ, mua bán, vận chuyển các chất cháy nổ, pháo trong thời gian qua. Tuy nhiên loại hình đèn trời mang theo những nguy cơ hoả hoạn "từ trên trời rơi xuống" hiện vẫn còn bị buông lỏng, từ khâu sản xuất, buôn bán tới việc tuỳ tiện thả đèn tại mọi nơi, và là nguyên nhân xảy ra khá nhiều vụ cháy trong thời gian gần đây.