Cặp vợ chồng chuyên lừa bán vàng giả sa lưới

Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Văn Chức - Trưởng công an TP Bắc Giang - cho biết: “Hiện tượng một số đối tượng lợi dung sự cả tin và nhẹ dạ của người dân để lừa bán vàng giả đã xuất hiện một vài lần trên địa bàn thành phố, gây bức xúc cho người dân và dư luận. Trước tình đó, Công an TP Bắc Giang đã tăng cường triển khai lực lượng, quyết truy bắt những đối tượng lừa đảo. Chiều ngày 29/5/2011, khi nhận được tin báo có một đối tượng có hành vi lừa bán vàng giả cho người dân, lực lượng công an phường Hoàng Văn Thụ - TP Bắc Giang đã triển khai bắt gọn”.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Chức, chiều 29/5, một nam thanh niên đi xe máy đến cửa hàng vàng bạc Mỹ Lệ trên đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ - TP Bắc Giang ngỏ ý muốn bán rẻ một lắc tay bằng kim loại màu vàng mà thực chất là vàng giả. Sau một hồi thỏa thuận, chị Bùi Thị Lệ, chủ cửa hàng vàng Mỹ Lệ đồng ý mua chiếc lắc tay vàng với giá 1,5 triệu đồng. Bằng thủ đoạn tiếp thị khôn khéo, cặp vợ chồng Công - Thảo đã lừa bán trót lọt nhiều phi vụ vàng giả. (Ảnh: Đăng Khang) Hí hửng thấy việc lừa bán quá dễ dàng, đối tượng tiếp tục quay ra lấy đôi bông tai vàng giả định lừa bán tiếp cho chị Lệ. Ngay lúc này, đối tượng bị lực lượng công an phường Hoàng Văn Thụ đang phục kích gần đó bắt quả tang. Khám xét tại chỗ, cơ quan chức năng phát hiện trong cốp xe của đối tượng còn hàng chục đồ trang sức bằng vàng giả gồm hoa tai, dây chuyền, nhẫn, lắc tay… Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Ngô Văn Công (SN 1992), trú tại thôn Đại Phú 1 - Phi Mô - Lạng Giang - Bắc Giang. Đối tượng cũng khai nhận số vàng trên là vàng giả, chỉ pha trộn ít phần trăm vàng thật để dễ lừa đảo. Với thủ đoạn tương tự, Công khai nhận trước đó cùng vợ là Nguyễn Phương Thảo (SN 1993) đã lừa bán trót lọt một số phi vụ trên địa bàn thành phố. “Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đồng thời ra lệnh tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Văn Công và Nguyễn Phương Thảo để tiếp tục điều tra làm rõ và hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xứ lí theo đúng pháp luật”, Đại tá Nguyễn Văn Chức cho biết. Theo Anh Thế - Quốc Đô (Dân trí)