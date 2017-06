Cặp vợ chồng hờ cầm đầu nhóm trộm xe công ty

Ngày 24-6, công an huyện Nhà Bè, TPHCM cho biết vừa phối hợp công an Thị xã Dĩ An (Bình Dương) bắt giữ Phạm Quốc Khánh (35 tuổi, quê Đồng Tháp, trú huyện Nhà Bè) và di lý về Bình Dương phục vụ điều tra.



Các nghi can trong băng nhóm trộm cắp

Khánh là một mắc xích trong đường dây chuyên trộm xe máy trong các bãi giữ xe công ty, khu công nghiệp trên địa bàn Bình Dương, Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh vừa bị Công an phường An Bình, Dĩ An cùng công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai triệt phá.



Theo hồ sơ ban đầu, nhóm trộm cắp xe liên tỉnh này do cặp vợ chồng hờ Đặng Ngọc Diện (35 tuổi, ngụ quận 7, TP.Hồ Chí Minh) và Phạm Thị Thiên Hương (39 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) cầm đầu.

Diện cùng bốn đàn em thường xuyên đến các bãi giữ xe trong các khu công nghiệp, công ty để tìm hiểu, tìm cách đột nhập lấy trộm xe và đã tực hiện thành công nhiều vụ.

Mới đây nhất, hai đàn em của Diện trộm hai chiếc xe tại một công ty thuộc Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai. Khi hai người chạy xe đi tiêu thụ thì gặp lực lượng tuần tra công an phường An Bình, Thị xã Dĩ An truy bắt, đưa về phường làm việc.



Môt số tang vật được công an thu giữ

Từ lời khai của các nghi can, công an nhận định đây là băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp nên phối hợp với công an các địa bàn giáp ranh với Bình Dương mở rộng điều tra vụ án.



Trong đường dây này, vợ chồng Diện, Hương nắm luôn việc tìm khách hàng tiêu thụ những chiếc xe trộm cắp. Số tiền bán xe được cả nhóm mang qua Campuchia ăn chơi và nướng trong các sòng bạc.

Theo điều tra ban đầu, băng trộm xe liên tỉnh này đã thực hiện trót lọt gần 30 vụ, lấy trộm 64 xe máy.